Способы борьбы с ожирением у домашних питомцев

Как уберечь питомца от ожирения и продлить ему жизнь

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы домашних животных часто перекармливают своих питомцев, что рано или поздно приводит к ожирению. Чтобы избежать этой проблемы, нужно обратить внимание на активность питомца. Собаке необходимо обеспечивать регулярные прогулки — не менее трёх раз в день по два-три часа.

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Из-за нехватки времени хозяева предпочитают кормить обильно, но гулять меньше, ограничиваясь лишь утренним и вечерним выходом. Такой подход только ухудшает состояние животного.

Статистика показывает: многие кошки и собаки весят вдвое больше допустимого. Для кошек стоит оборудовать игровой уголок с игрушками — мячиками, мышками с пропеллером, домиками с лестницами. Кошка должна иметь возможность играть, лазить, прыгать, а хозяину важно участвовать в этих активностях. Чем больше движений — тем крепче здоровье питомца.

Ожирение приводит к серьёзным проблемам: диабету, мочекаменной болезни, дерматиту. Также страдают органы ЖКТ, сердце и сосуды, суставы. Малоподвижный образ жизни, перекорм и породная предрасположенность — основные причины лишнего веса. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются собаки и кошки мелких и средних пород, такие как лабрадоры, далматинцы, таксы, болонки, бассет-хаунды, мопсы, а также персидские, британские кошки, сфинксы и корниш-рексы.

Питомцам нужно сбалансированное питание и подвижный образ жизни, ведь лишние килограммы сокращают их жизнь на целых 5 лет. Следует исключить из рациона сладкое, жирное, мучное и макароны. Важно помнить: питомца нельзя кормить с общего стола.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

