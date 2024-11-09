Какие болезни передаются от домашних животных

Заболевания, которые можно подхватить от питомца

2:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние животные приносят в нашу жизнь радость, но могут стать источником некоторых заболеваний. Важно понимать, как правильно заботиться о них, чтобы защитить и себя, и своих любимцев. Семь болезней, которые могут передаваться от домашних питомцев:

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Стригущий лишай. Чаще всего передаётся маленькими котятами и щенками. Возбудитель — грибок, вызывающий красную, шелушащуюся сыпь или лысеющие участки на коже головы. Контакт с больным животным или его вещами может привести к заражению. В лёгких случаях помогут местные противогрибковые мази, в тяжёлых — приём таблеток. Глисты и ленточные черви. Молодые животные часто рождаются уже заражёнными, поэтому их нужно проверять и лечить. Человек может проглотить яйца паразитов, коснувшись загрязнённых поверхностей и не вымыв руки. Симптомы включают проблемы с глазами, сердцем, лёгкими и даже неврологические нарушения. Лечение — противопаразитарные препараты. Ленточные черви передаются через блох, и если питомец случайно их проглотит, он может заразить и человека. Симптомы — потеря веса и расстройства пищеварения. Сальмонеллёз. Рептилии, такие как змеи и черепахи, могут быть переносчиками сальмонеллы. Заражение сопровождается диареей, лихорадкой и спазмами, которые обычно проходят через неделю. Болезни птиц. Птицы, например попугаи, могут переносить бактерию Chlamydophila psittaci, передаваемую через вдыхание высушенных выделений. У человека симптомы похожи на грипп: лихорадка, озноб, боли в мышцах. Лечение — антибиотики. Токсоплазмоз у кошек. Паразит, передающийся через фекалии, особенно опасен для беременных женщин и их будущих детей, вызывая врождённые аномалии. Лечение может включать специальные препараты. Туберкулёз у птиц. Редкое заболевание, поражающее лёгкие и устойчивое к антибиотикам. Лептоспироз. Бактерии, содержащиеся в моче инфицированных животных, могут передаваться человеку при контакте с заражённой средой. Симптомы включают лихорадку, озноб и сыпь. При отсутствии лечения возможны серьёзные осложнения, вплоть до почечной недостаточности. Антибиотики, такие как доксициклин, помогают справиться с болезнью.

Регулярные визиты к ветеринару и соблюдение гигиены помогут минимизировать риски для вашего здоровья и здоровья питомца.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

