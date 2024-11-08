10 фактов о кошках: от древности до современности

Кошки и их скрытые тайны: 10 удивительных фактов

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — привычные спутники человека, однако далеко не все владельцы знают о скрытых чертах этих грациозных созданий.

Фото: commons.wikimedia.org by BluesyPete, CC BY-SA 3.0

Вот 10 удивительных фактов о кошках:

Люди начали жить с кошками около 9500 лет назад. Эти животные помогали охранять урожай, охотясь на грызунов. Чтобы питомец был здоров, его нужно кормить часто, но небольшими порциями. Такое поведение пришло от диких предков, чей рацион зависел от успешной охоты. Кошки — превосходные охотники с быстрой реакцией, но сам процесс ловли нравится им больше, чем поедание добычи. Только в трети случаев добыча становится их пищей, что объясняет "трофеи", которые они иногда приносят домой. Зрение кошек уникально и приспособлено к выживанию: оно помогает лучше видеть в сумерках. Однако у уличных котов часто бывает дальнозоркость. Усы кошки позволяют ей "видеть" объекты, которые находятся близко. Сладкий вкус кошкам незнаком, и это связано с их эволюционным прошлым. Самый древний рисунок с изображением кошки был найден в Египте и ему более 4000 лет. Египтяне почитали кошек как священных животных. Суеверные моряки с давних времён брали кошек на корабли, считая их символом удачи. Даже викинги приглашали их на свои драккары перед походами. Некоторые породы кошек могут быть настолько преданными, что их верность сравнима с собачьей. Кошки проводят около трети своей жизни во сне.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

