Топ-5 собак с роскошной шерстью: особенности ухода и содержания

Собаки с самой красивой шерстью: топ-5 пород

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Внешний вид собаки часто играет ключевую роль при выборе питомца, и роскошная шерсть является одной из главных составляющих красоты. Представляем топ-5 пород собак с невероятной шерстью, которая притягивает взгляды и требует особого ухода:

Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

1. Афганская борзая

Эта порода, одна из древнейших в мире, изначально использовалась для охоты в суровом высокогорье. Длинная шелковистая шерсть афганских борзых помогала им выживать в холодных условиях. Сегодня эта шерсть остаётся визитной карточкой породы и требует тщательного ухода: регулярные купания, сушка феном и постоянное расчёсывание, чтобы избежать образования колтунов.

2. Ши-тцу

Название этой породы происходит от китайского слова, означающего "львёнок" или "красивая собачка". Ши-тцу славятся своей густой и длинной шерстью, что придаёт им величественный вид. Уход за такой шерстью может быть сложным и затратным, поэтому некоторые владельцы стригут своих собак для удобства. Однако истинные поклонники породы предпочитают сохранять её естественный вид.

3. Австралийский шёлковый терьер

Эти собаки отличаются длинной шерстью с серебристым отливом, которая делает их внешность особенно изысканной. Состригать такую красоту непростительно, поэтому владельцам стоит быть готовыми к тщательному и регулярному уходу за шерстью.

4. Колли

Колли, родом из Шотландии, обладают густой длинной шерстью с белой опушкой на груди. Их шерсть требует особенного внимания, так как без надлежащего ухода она быстро спутывается. Колли могут иметь четыре основных окраса: триколор, соболиный, рыжий и мраморный.

5. Шотландский сеттер

Эта охотничья порода известна своей струящейся шерстью, часто чёрного цвета. Владельцам сеттеров необходимо регулярно вычёсывать собак, чтобы поддерживать их шерсть в идеальном состоянии.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



Шотландский сеттер или чёрно-подпалый сеттер, или гордон (англ. gordon setter), — охотничья порода собак. Выведена на основе старинных английских чёрно-подпалых собак.

