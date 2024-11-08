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Топ-5 собак с роскошной шерстью: особенности ухода и содержания

Собаки с самой красивой шерстью: топ-5 пород
2:12
Зоосфера

Внешний вид собаки часто играет ключевую роль при выборе питомца, и роскошная шерсть является одной из главных составляющих красоты. Представляем топ-5 пород собак с невероятной шерстью, которая притягивает взгляды и требует особого ухода:

Собаки с самой красивой шерстью: топ-5 пород
Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

1. Афганская борзая
Эта порода, одна из древнейших в мире, изначально использовалась для охоты в суровом высокогорье. Длинная шелковистая шерсть афганских борзых помогала им выживать в холодных условиях. Сегодня эта шерсть остаётся визитной карточкой породы и требует тщательного ухода: регулярные купания, сушка феном и постоянное расчёсывание, чтобы избежать образования колтунов.

2. Ши-тцу
Название этой породы происходит от китайского слова, означающего "львёнок" или "красивая собачка". Ши-тцу славятся своей густой и длинной шерстью, что придаёт им величественный вид. Уход за такой шерстью может быть сложным и затратным, поэтому некоторые владельцы стригут своих собак для удобства. Однако истинные поклонники породы предпочитают сохранять её естественный вид.

3. Австралийский шёлковый терьер
Эти собаки отличаются длинной шерстью с серебристым отливом, которая делает их внешность особенно изысканной. Состригать такую красоту непростительно, поэтому владельцам стоит быть готовыми к тщательному и регулярному уходу за шерстью.

4. Колли
Колли, родом из Шотландии, обладают густой длинной шерстью с белой опушкой на груди. Их шерсть требует особенного внимания, так как без надлежащего ухода она быстро спутывается. Колли могут иметь четыре основных окраса: триколор, соболиный, рыжий и мраморный.

5. Шотландский сеттер
Эта охотничья порода известна своей струящейся шерстью, часто чёрного цвета. Владельцам сеттеров необходимо регулярно вычёсывать собак, чтобы поддерживать их шерсть в идеальном состоянии.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.

Шотландский сеттер или чёрно-подпалый сеттер, или гордон (англ. gordon setter), — охотничья порода собак. Выведена на основе старинных английских чёрно-подпалых собак.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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