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Почему кошки выбирают одежду для сна: причины и объяснения

Что притягивает кошек к вашей одежде: раскрываем секреты
1:33
Зоосфера

Многие владельцы кошек замечают, что их питомцы предпочитают отдыхать на одежде, оставленной на стуле или упавшей на пол. Кошки также обожают залезать в шкафы и проводить время среди вещей. Почему же именно одежда так привлекает их внимание?

Что притягивает кошек к вашей одежде: раскрываем секреты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первая и, пожалуй, основная причина — запах. Для кошки вещи с запахом хозяина являются источником комфорта и безопасности. Лёжа на одежде, питомец чувствует связь со своим человеком и ощущает себя любимым и защищённым.

Особенно привлекательны для кошек только что постиранные вещи. Им хочется быстрее "обозначить" свою территорию, оставив на одежде шерсть и свой запах. Таким образом, кошки показывают, что эти вещи принадлежат именно им и их хозяину.

Тактильные ощущения также играют важную роль. Разные материалы вызывают у кошек разные чувства. Например, шёлк или ангора могут быть приятнее на ощупь, чем плотный хлопок или шерсть.

И, конечно, нельзя забывать о том, что кошки любят уют и тепло. Одежда, особенно мягкие свитера или палантины, создаёт для них комфортную среду, в которую можно закутаться и насладиться отдыхом.

Ещё одной причиной является желание привлечь внимание хозяина. Когда кошка ложится на вещи, она знает, что владелец обратит на неё внимание и, возможно, попытается переместить её на другое место.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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