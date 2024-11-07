Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России создали комплекс для улучшения работы экзоскелетов
Путешественник поделился неожиданными открытиями на борту ледокола
Метеозависимость и питание: что убрать из рациона, чтобы облегчить состояние
Хронический стресс: как поддерживать себя в трудные периоды
Праздничный салат с курицей: готовим вместе с удовольствием
Чем обработать теплицу на зиму: лучшие способы защиты для садоводов
Что притягивает кошек к вашей одежде: раскрываем секреты
Как быстро обновить ванную без ремонта и больших затрат
Килиана Мбаппе не вызвали в сборную Франции

Основные шаги для правильного ухода за котенком

Появление котенка: чек-лист для беззаботного совместного проживания
1:57
Зоосфера

Появление котенка в доме — это радостное событие, требующее ответственности и подготовки. Чтобы сделать этот процесс комфортным и безопасным для питомца и его владельцев, важно выполнить несколько шагов:

Появление котенка: чек-лист для беззаботного совместного проживания
Фото: freepik.com by freestockcenter, PDM
  1. Подготовка условий
    Перед тем как привести котенка домой, необходимо создать комфортные условия для его проживания. Подготовьте миски, лоток с наполнителем, корм, мальтпасту и фурминатор. Проверьте квартиру на безопасность, исключив доступ животного к проводам и другим потенциально опасным предметам.

  2. Защита интерьера
    В первые дни лучше убрать декоративные ковры, чтобы избежать неприятных сюрпризов, связанных с приучением к лотку. Используйте специальные пеленки для животных для защиты напольных покрытий.

  3. Устранение опасностей
    Убедитесь, что в доме нет ядовитых растений, мелких предметов и бытовой химии, которые могут быть опасны для котенка.

  4. Информирование детей
    Объясните детям, что котенок — хрупкое существо, требующее бережного обращения. Детям нужно знать, что грубое поведение может навредить питомцу и повлиять на его поведение.

  5. Адаптация в новом доме
    Когда вы принесёте котенка домой, дайте ему время привыкнуть к обстановке. Поставьте переноску в удобном месте и дайте питомцу возможность самостоятельно выйти и обнюхать территорию.

  6. Здоровье и уход
    Уход за здоровьем котенка включает регулярное глистогонение. Ветеринар поможет составить график процедур.

  7. Прививки
    Вакцинация важна даже для домашних кошек. Первая прививка делается в возрасте 7-9 недель и затем повторяется ежегодно.

  8. Кастрация и стерилизация
    Эти процедуры могут предотвратить агрессию, беспокойство и нежелательное поведение, улучшив общее качество жизни животного и продлив его жизнь.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Авто
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой Аудио 
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Наука и техника
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых Аудио 
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Военные новости
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского

Андрей Ермак придумал схему по закрытию кейса Курской авантюры. Банковая сделает предложение новому президенту США Трампу о их готовности покинуть Курщину.

Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
Кандидат на пост главы МОК объяснил отстранение россиян
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Последние материалы
Как быстро обновить ванную без ремонта и больших затрат
Килиана Мбаппе не вызвали в сборную Франции
Николай Картозия заявил, что Сарик Андреасян даже кошку с дерева снимает плохо
Спустя тридцать лет в озере в США нашли угнанный Nissan 240SX
США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Мировой рынок алмазов столкнулся с серьёзным кризисом
Основные правила применения пептидной косметики для омоложения лица
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Путин ответил, кто может называть себя русским
Российские компании могут получить налоговые льготы в ОАЭ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.