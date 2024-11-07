Новая камера воспроизводит зрение животных: как это работает

Уникальная камера позволяет увидеть мир глазами животных

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Инновационная камера, созданная под руководством исследовательницы Веры Васас в сотрудничестве с Лабораторией цвета Хэнли при Университете Джорджа Мейсона, позволяет увидеть мир глазами животных. Этот инструмент помогает раскрыть, как различные виды воспринимают цвета, и открывает новые горизонты в понимании их поведения.

Фото: flickr.com by cogdogblog, CC BY 2.0

Зрение животных зависит от типа и количества фоточувствительных клеток в глазах. Например, птицы обладают тетрахроматическим зрением и могут видеть ультрафиолетовый свет, что важно для поиска пищи и выбора партнёра. В то время как у некоторых млекопитающих дихроматическое зрение, и они не различают красный и зелёный цвета.

Разработанная камера записывает видео в четырёх цветовых каналах и преобразует данные в формат, максимально точно воспроизводящий зрение различных животных. Эта технология открывает новые возможности для научных исследований и документальных фильмов, углубляя понимание взаимодействия животных с окружающей средой.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма — бинокулярная оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных.

