Как коты помогают своим владельцам: физическое и психическое здоровье

Совместное проживание с котом: как это помогает владельцам

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Совместное проживание с котом оказывает заметное влияние на физическое и психическое состояние его владельцев. В исследовании, проведённом нидерландскими учёными среди 1,8 тыс. владельцев котов, 50% опрошенных отметили, что считают своего питомца полноправным членом семьи. Каждый третий участник исследования назвал своего кота ребёнком или верным другом.

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Учёные также обнаружили, что коты нередко предпочитают общение с людьми больше, чем пищу или игрушки. Более того, они способны понимать, когда человек обращается именно к ним.

Исследования показывают, что владельцы котов реже умирают от инфарктов и инсультов. Коты оказывают положительное воздействие на психическое здоровье своих хозяев, помогая снизить уровень стресса и улучшить настроение. Люди, страдающие депрессией, отмечают улучшение самочувствия, когда гладят своего питомца или играют с ним.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



