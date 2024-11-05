Кот включил плиту и спровоцировал пожар

В подмосковных Мытищах кот случайно стал причиной пожара в одной из квартир жилого комплекса "Датский квартал". Инцидент произошёл ночью 28 октября, когда питомец ненароком включил сенсорную плиту, на которой находилась кастрюля. Из-за этого начался пожар.
Одна из соседок хозяйки кота рассказала, что жильцы дома эвакуировались вместе, и женщина призналась, что причиной возгорания действительно стал её любимец.
Пламя начало разгораться в 0:45. Пожарные прибыли на место происшествия, но жильцы уже успели эвакуироваться самостоятельно. Пострадавших в результате пожара нет, однако площадь возгорания составила 25 кв. м.
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