Как правильно ухаживать за собакой: 5 ошибок, которых следует избегать

Британский ветврач Бен в своём TikTok-аккаунте рассказал о пяти ошибках, которые совершают владельцы собак. Эти ошибки могут серьёзно навредить здоровью и безопасности питомцев:
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Прогулка без поводка рядом с дорогой Даже если собака послушна, отпускать её без поводка на прогулку около дороги небезопасно. Питомец может неожиданно выбежать на дорогу и попасть под колёса автомобиля.
Разрешать собаке грызть кости Осколки костей могут застрять в толстой кишке собаки, а также есть риск сломать зубы. В тяжёлых случаях это приводит к абсцессу корня зуба, требующему удаления.
Оставлять собаку в машине Оставлять собаку в автомобиле, особенно в жаркую погоду, категорически нельзя. Если у владельца запланировано много дел, лучше оставить питомца дома, чтобы избежать перегрева и стресса.
Угощать сырым мясом Сырое мясо может быть опасно для собаки и её владельца. Питомец может перенести сальмонеллу, кишечную палочку и другие бактерии на хозяина, особенно после того, как его лизнёт.
Перекармливать собаку Излишняя любовь к питомцу может выражаться в перекармливании, что опасно для здоровья. Лишний вес приводит к серьёзным проблемам со здоровьем, включая болезни сердца и суставов.
Уточнения
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.