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Как правильно ухаживать за собакой: 5 ошибок, которых следует избегать

5 ошибок владельцев собак: что нельзя делать с питомцем
1:25
Зоосфера

Британский ветврач Бен в своём TikTok-аккаунте рассказал о пяти ошибках, которые совершают владельцы собак. Эти ошибки могут серьёзно навредить здоровью и безопасности питомцев:

5 ошибок владельцев собак: что нельзя делать с питомцем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Прогулка без поводка рядом с дорогой
    Даже если собака послушна, отпускать её без поводка на прогулку около дороги небезопасно. Питомец может неожиданно выбежать на дорогу и попасть под колёса автомобиля.

  2. Разрешать собаке грызть кости
    Осколки костей могут застрять в толстой кишке собаки, а также есть риск сломать зубы. В тяжёлых случаях это приводит к абсцессу корня зуба, требующему удаления.

  3. Оставлять собаку в машине
    Оставлять собаку в автомобиле, особенно в жаркую погоду, категорически нельзя. Если у владельца запланировано много дел, лучше оставить питомца дома, чтобы избежать перегрева и стресса.

  4. Угощать сырым мясом
    Сырое мясо может быть опасно для собаки и её владельца. Питомец может перенести сальмонеллу, кишечную палочку и другие бактерии на хозяина, особенно после того, как его лизнёт.

  5. Перекармливать собаку
    Излишняя любовь к питомцу может выражаться в перекармливании, что опасно для здоровья. Лишний вес приводит к серьёзным проблемам со здоровьем, включая болезни сердца и суставов.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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