Как правильно ухаживать за собакой: 5 ошибок, которых следует избегать

5 ошибок владельцев собак: что нельзя делать с питомцем

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Британский ветврач Бен в своём TikTok-аккаунте рассказал о пяти ошибках, которые совершают владельцы собак. Эти ошибки могут серьёзно навредить здоровью и безопасности питомцев:

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Прогулка без поводка рядом с дорогой

Даже если собака послушна, отпускать её без поводка на прогулку около дороги небезопасно. Питомец может неожиданно выбежать на дорогу и попасть под колёса автомобиля. Разрешать собаке грызть кости

Осколки костей могут застрять в толстой кишке собаки, а также есть риск сломать зубы. В тяжёлых случаях это приводит к абсцессу корня зуба, требующему удаления. Оставлять собаку в машине

Оставлять собаку в автомобиле, особенно в жаркую погоду, категорически нельзя. Если у владельца запланировано много дел, лучше оставить питомца дома, чтобы избежать перегрева и стресса. Угощать сырым мясом

Сырое мясо может быть опасно для собаки и её владельца. Питомец может перенести сальмонеллу, кишечную палочку и другие бактерии на хозяина, особенно после того, как его лизнёт. Перекармливать собаку

Излишняя любовь к питомцу может выражаться в перекармливании, что опасно для здоровья. Лишний вес приводит к серьёзным проблемам со здоровьем, включая болезни сердца и суставов.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



