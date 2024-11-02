Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительные факты об инжире: вы об этом не знали
Термальная вода: плюсы и минусы для вашей кожи
Почему выгоднее требовать ремонт, а не деньги по ОСАГО
Прощайте, ломкие волосы: 7 витаминов, которые изменят твою причёску
Риелтор Дягилева назвала пять типичных ошибок, которые допускают при оформлении ипотеки
Когда лучше всего поехать в Копенгаген
Почему звёзды, получая награды, всегда благодарят Бейонсе
Американские экологи выступили против открытия литиевого рудника в Неваде
Творог: полезный завтрак для похудения и укрепления иммунитета

Завещание Ранана Таты: кто получил наследство миллиардера

Овчарка Тито стала наследницей миллиардного состояния
1:09
Зоосфера

Индийский бизнесмен Ранан Тата, владелец международной компании Tata Group, завещал основную часть своего состояния, оцениваемого в 11,5 млрд рублей, своей собаке, немецкой овчарке по кличке Тито. Бизнесмен умер в возрасте 86 лет в одной из больниц Мумбаи. Не имея супруги и детей, Тата мог бы передать своё состояние брату и сводным сёстрам, однако решил иначе: большую часть наследства он завещал Тито, а также своим помощникам — повару Р. Шоу и дворецкому К. Суббиаху.

Овчарка Тито стала наследницей миллиардного состояния
Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

Перед смертью Тата попросил помощников позаботиться о своём четвероногом друге. Близкий друг миллиардера, С. Сет, сообщил, что средств, завещанных помощникам, достаточно, чтобы они могли жить без необходимости работать до конца своих дней. Оба мужчины уже перешагнули 50-летний рубеж. По словам Сета, через завещание Тата выразил благодарность за радость и заботу, которые он получал от своей собаки и преданных сотрудников.

Уточнения

Немецкая овчарка - порода собак, изначально использовалась в качестве пастушьей и служебно-разыскной собаки.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался
Наука и техника
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался Аудио 
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Почему важна регулярная промывка двигателя — советы автосервиса
Авто
Почему важна регулярная промывка двигателя — советы автосервиса Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Интересные факты о домашних питомцах
Интересные факты о домашних питомцах
Последние материалы
Экспресс-открытие авто без ключей: спасёт простой шнурок
Почему не появляются кубики на прессе: три причины
Как определили возраст Земли: научное объяснение, которое вас удивит
За деньги — да. Светлана Лобода готова спеть перед россиянами за 15 миллионов рублей
Как сладости разрушают вашу улыбку
Похудение с пользой: топ-6 продуктов для эффективного снижения веса
Пошаговый план для роста мышечной массы
Музей хип-хопа откроется в Нью-Йорке в 2025 году
Секреты древних обрядов: Что нашли археологи в Леванте
Продлеваем жизнь аккумулятору: главные рекомендации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.