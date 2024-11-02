Завещание Ранана Таты: кто получил наследство миллиардера

Овчарка Тито стала наследницей миллиардного состояния

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Индийский бизнесмен Ранан Тата, владелец международной компании Tata Group, завещал основную часть своего состояния, оцениваемого в 11,5 млрд рублей, своей собаке, немецкой овчарке по кличке Тито. Бизнесмен умер в возрасте 86 лет в одной из больниц Мумбаи. Не имея супруги и детей, Тата мог бы передать своё состояние брату и сводным сёстрам, однако решил иначе: большую часть наследства он завещал Тито, а также своим помощникам — повару Р. Шоу и дворецкому К. Суббиаху.

Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

Перед смертью Тата попросил помощников позаботиться о своём четвероногом друге. Близкий друг миллиардера, С. Сет, сообщил, что средств, завещанных помощникам, достаточно, чтобы они могли жить без необходимости работать до конца своих дней. Оба мужчины уже перешагнули 50-летний рубеж. По словам Сета, через завещание Тата выразил благодарность за радость и заботу, которые он получал от своей собаки и преданных сотрудников.

Уточнения

Немецкая овчарка - порода собак, изначально использовалась в качестве пастушьей и служебно-разыскной собаки.



