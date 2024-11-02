Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не все кошки отличаются навязчивым поведением — некоторые породы обладают настолько мягким характером, что почти не заметны в доме. Особенно это ценится в городских условиях, и одной из таких пород является шотландская вислоухая кошка.

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Эксперты рекомендуют эту породу для владельцев городских квартир и домов, так как она обладает рядом уникальных особенностей.

Причины завести шотландскую вислоухую кошку

Уникальная внешность

У шотландских вислоухих кошек необычные, слегка загнутые вниз и вперед ушки — результат генной мутации, которая придает кошке особый шарм, не влияя на её здоровье. К тому же они радуют разнообразием окраса, включая чёрный, белый, мраморный, черепаховый и песочный.

Компактный размер

Эта порода идеально подходит для городских условий благодаря своим небольшим размерам. Шотландские вислоухие кошки компактны, но имеют мускулистое телосложение, широкую грудь и короткие лапы, что придает им крепкий и гармоничный вид.

Спокойный и дружелюбный характер

Главное достоинство шотландских вислоухих — их спокойный, уравновешенный и ненавязчивый характер. Они прекрасно адаптируются к новым условиям, не требуют излишнего внимания, но всегда готовы к общению. Эти кошки отлично уживаются с другими домашними животными и терпеливы к маленьким детям.

Шотландская вислоухая кошка — это идеальный выбор для тех, кто ценит гармонию и уют в доме, но не хочет сталкиваться с чрезмерной активностью и настойчивостью питомца.

Уточнения

Шотландский вислоухий кот или ско́ттиш-фолд (англ. Scottish Fold) — порода домашних кошек с характерными загнутыми вперёд и вниз ушами, что вызвано действием доминантного гена, который возник в результате естественной мутации и оказывающий влияние на хрящи во всём организме.

