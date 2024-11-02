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Размер не имеет значения: что на самом деле влияет на характер собаки

1:12
Зоосфера

Существует распространенное мнение, что характер собаки зависит от ее размера. Многие считают, что за собаками мелких пород ухаживать проще, и что они более покладистые и безопасные, чем крупные собаки. Однако, глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев опровергает этот миф. На самом деле, между габаритами собаки и ее характером нет связи.

Размер не имеет значения: что на самом деле влияет на характер собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Маленькие собаки требуют не меньшего внимания и ухода, чем крупные. Кроме того, их поведение может быть не менее сложным и непредсказуемым: им часто свойственен беспричинный лай и даже проявления агрессии, направленные на людей и других животных.

Уход за миниатюрными породами, такими как чихуахуа или шпиц, может быть столь же ответственным, как за крупными породами, например, сенбернаром.

Основные факторы, влияющие на характер и поведение собаки, — это условия содержания, воспитание и методы дрессировки. Правильный подход к уходу и обучению — это ключ к формированию хорошего характера у любого питомца, независимо от его размера.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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