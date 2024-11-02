Как понять, что собаке некомфортно: признаки нежелания общения

Многие владельцы собак ошибочно полагают, что их питомцы всегда рады ласкам. На самом деле, иногда собаки сигнализируют, что им некомфортно, но люди могут неверно интерпретировать эти знаки. Эксперт по поведению собак Брона Дэйли объясняет, как распознать, что собака чувствует дискомфорт от прикосновений.
Если собака вдруг останавливается, напрягается или "замирает" при прикосновении, это признак того, что она испытывает стресс или дискомфорт. Питомец может буквально "замереть" от страха, показывая, что не заинтересован в контакте.
Если собака с каждым прикосновением становится все более напряженной, отдаляется или пытается уйти, это явный сигнал, что ей некомфортно и она не хочет физического контакта.
Обычно собаки дышат шумно, и если дыхание вдруг прерывается при касании, это может означать дискомфорт, страх или беспокойство. Внезапная одышка или изменение ритма дыхания — еще один сигнал, что животное чувствует себя неуютно.
Если собака рычит, дрожит или встряхивает головой, это верный признак, что ей неприятно. Эти действия указывают на страх, тревогу или другие негативные эмоции, и в такие моменты лучше не настаивать на контакте.
Уважительное отношение к сигналам питомца поможет сохранить его доверие и избежать возможных недоразумений.
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