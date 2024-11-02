Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свыше 370 тысяч гостей с начала 2024 года посетили Приморье
В Екатеринбурге задержан водитель с 200 штрафами: итог — долг на 160 тысяч рублей
Для тусклой и жирной кожи с акне: маска с лимонным соком и куркумой
Не попадайтесь на удочку: раскрываем хитрости мошенников в путешествии
Вместе к победе: как семья и тренер вдохновляют спортсменов
Музыкальное разнообразие: как современные исполнители обогащают нашу лексику
Миллионы за красные дорожки: сколько российские звёзды зарабатывают на пиаре
Спрос на мясо птицы в США растёт: экономический спад вынуждает американских покупателей чаще ходить по продуктовым магазинам
Сербский актёр Милош Бикович объяснил, почему считает себя русским

Как понять, что собаке некомфортно: признаки нежелания общения

1:38
Зоосфера

Многие владельцы собак ошибочно полагают, что их питомцы всегда рады ласкам. На самом деле, иногда собаки сигнализируют, что им некомфортно, но люди могут неверно интерпретировать эти знаки. Эксперт по поведению собак Брона Дэйли объясняет, как распознать, что собака чувствует дискомфорт от прикосновений.

Как понять, что собаке некомфортно: признаки нежелания общения
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Признаки того, что собаке не нравится ласка

Собака замирает

Если собака вдруг останавливается, напрягается или "замирает" при прикосновении, это признак того, что она испытывает стресс или дискомфорт. Питомец может буквально "замереть" от страха, показывая, что не заинтересован в контакте.

Напряжённость и попытки уйти

Если собака с каждым прикосновением становится все более напряженной, отдаляется или пытается уйти, это явный сигнал, что ей некомфортно и она не хочет физического контакта.

Изменение дыхания

Обычно собаки дышат шумно, и если дыхание вдруг прерывается при касании, это может означать дискомфорт, страх или беспокойство. Внезапная одышка или изменение ритма дыхания — еще один сигнал, что животное чувствует себя неуютно.

Рычание и дрожь

Если собака рычит, дрожит или встряхивает головой, это верный признак, что ей неприятно. Эти действия указывают на страх, тревогу или другие негативные эмоции, и в такие моменты лучше не настаивать на контакте.
Уважительное отношение к сигналам питомца поможет сохранить его доверие и избежать возможных недоразумений.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Красота и стиль
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи Аудио 
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Авто
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака Аудио 
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался
Наука и техника
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Азербайджан не согласовал поставки газа в Европу через ГТС Украины. Это плохая новость для ЕС Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников CODEX чести НАСА изучить солнечную корону Игорь Буккер
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Последние материалы
Не попадайтесь на удочку: раскрываем хитрости мошенников в путешествии
Вместе к победе: как семья и тренер вдохновляют спортсменов
Музыкальное разнообразие: как современные исполнители обогащают нашу лексику
Миллионы за красные дорожки: сколько российские звёзды зарабатывают на пиаре
Спрос на мясо птицы в США растёт: экономический спад вынуждает американских покупателей чаще ходить по продуктовым магазинам
Сербский актёр Милош Бикович объяснил, почему считает себя русским
Прогулки для здоровья: как пешая ходьба помогает сердцу и фигуре
Какие авто на вторичном рынке сохраняют ресурс после 370 тыс. км
В Уфе оштрафовали мужчин, раздававших цветы из бассейна в кузове пикапа
Почему осенью стоит есть тыкву и кому она вредна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.