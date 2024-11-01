Весивший 100 килограммов пёс в России похудел

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринары из госпиталя "Зоозащита НН" в Нижнем Новгороде продолжают рассказывать о необычной истории алабая по кличке Кругетс, который всего за семь месяцев похудел на 50 килограммов. В октябре 2023 года чрезмерно упитанного пса обнаружили на улице, весил он тогда около 100 килограммов и страдал от сильного ожирения. Из-за лишнего веса Кругетс практически не мог передвигаться, испытывая боли в лапах.

Фото: Вконтакте / Сострадание НН

С тех пор пес находится на специальной диете, благодаря которой его вес снизился до 50 килограммов. Несмотря на такую значительную потерю массы, Кругетс все еще продолжает "похудательную терапию". По словам сотрудников госпиталя, пес чувствует себя хорошо, и никаких серьезных заболеваний у него не выявлено, хотя он немного прихрамывает.

С конца мая волонтеры активно ищут Кругетсу новых хозяев, но пока, к сожалению, никто не решился забрать его домой. "Он контактный питомец, явно ранее жил дома. К нему приходят иногда знакомиться, но дома он пока не обрел", — рассказали в госпитале.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

