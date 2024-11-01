Московский фестиваль помощи бездомным животным

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

3 и 4 ноября в Москве на Хлебозаводе № 9 пройдет 11-й фестиваль WOOF, цель которого — помочь бездомным животным найти свои любящие семьи.

Фото: freepik.com by nikitabuida, PDM

На мероприятии будут представлены более 80 собак и 150 кошек из местных приютов Москвы и области. Все животные здоровы, стерилизованы и социализированы, имеют прививки, паспорт и готовы к переезду в новый дом, сообщает издание Газета. Ru.

Для детей и подростков будет организована специальная программа, включающая тематические викторины, креативные мастер-классы и игры на свежем воздухе.

Гостей фестиваля ждут розыгрыши от партнёров, фотозона и консультации специалистов. По традиции на WOOF будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов, куда можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты — организаторы передадут всю собранную помощь участникам.

Уточнения

Бездо́мные домашние животные, не имеющие хозяев, чаще всего — бродячие собаки и бездомные кошки. Безнадзорными животными ГК РФ называет животных, у которых предположительно есть хозяин (например, скот), и которые потому рассматриваются близко к находкам.



