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Пёс Кругетс из Нижнего Новгорода успешно сбросил 50 кг

1:05
Зоосфера

Алабай по кличке Кругетс, который потерял 50 килограммов за последние полгода, продолжает придерживаться специальной диеты. У пса не выявлено сопутствующих заболеваний, сообщают РИА Новости со ссылкой на ветеринарный госпиталь "Зоозащита НН".

Пёс Кругетс из Нижнего Новгорода успешно сбросил 50 кг
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кругетса нашли на улице в октябре 2023 года, когда его вес превышал 100 килограммов. Из-за крайней степени ожирения он почти не мог ходить и мучился от боли в лапах.

В госпитале он получил специализированную диету, благодаря которой за семь месяцев ему удалось сбросить половину своего прежнего веса.

С конца мая волонтёры активно ищут для Кругетса новый дом, однако желающих принять его в семью пока не нашлось.

"На данный момент он всё ещё находится у нас, хозяев ему не нашли. Он контактный питомец, явно ранее жил дома. К нему приходят иногда знакомиться, но дома он пока не обрёл", — с сожалением отметили в госпитале, передают РИА Новости.

Уточнения

Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.
 

Среднеазиа́тская овча́рка — древняя порода собак из регионов Средней Азии.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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