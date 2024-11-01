Пёс Кругетс из Нижнего Новгорода успешно сбросил 50 кг

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Алабай по кличке Кругетс, который потерял 50 килограммов за последние полгода, продолжает придерживаться специальной диеты. У пса не выявлено сопутствующих заболеваний, сообщают РИА Новости со ссылкой на ветеринарный госпиталь "Зоозащита НН".

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Кругетса нашли на улице в октябре 2023 года, когда его вес превышал 100 килограммов. Из-за крайней степени ожирения он почти не мог ходить и мучился от боли в лапах.

В госпитале он получил специализированную диету, благодаря которой за семь месяцев ему удалось сбросить половину своего прежнего веса.

С конца мая волонтёры активно ищут для Кругетса новый дом, однако желающих принять его в семью пока не нашлось.

"На данный момент он всё ещё находится у нас, хозяев ему не нашли. Он контактный питомец, явно ранее жил дома. К нему приходят иногда знакомиться, но дома он пока не обрёл", — с сожалением отметили в госпитале, передают РИА Новости.

Уточнения

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