Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Города в оазисах: Как бронзовый век оставил свой след на Аравийском полуострове
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
США вводят санкции против индийских фирм: напряжение в отношениях Индии и США усиливается
С 1 ноября 2025 года во Владивостоке введут туристический налог
Автомобили, которые только дорожают: рейтинг коллекционных раритетов
Ремонт спальни: начните процесс правильно
Питательная маска для шеи: шаг к молодости и здоровью кожи
Баклажаны в кисло-сладком соусе: пикантная закуска с китайским колоритом
Какие музыкальные жанры предпочитают автомобилисты

Уникальные особенности жуков в исследовании о насекомых

1:47
Зоосфера

Жуки выделяются среди других насекомых благодаря прочной внешней оболочке, образованной их передними крыльями, или надкрыльями. Эти надкрылья не только служат защитой, но и часто имеют яркий, примечательный вид, предупреждая потенциальных хищников о возможной ядовитости.

Уникальные особенности жуков в исследовании о насекомых
Фото: commons.wikimedia.org by Ryan Hodnett, CC BY-SA 4.0

Например, у божьих коровок под этими твёрдыми крыльями скрываются тонкие прозрачные крылья, которые позволяют им летать, когда надкрылья подняты.

Жуки проходят полный жизненный цикл, включающий четыре стадии: яйцо, три стадии личинки, куколка и взрослый жук.

Время развития от яйца до взрослой особи может занять от нескольких дней до нескольких лет, в зависимости от вида. Некоторые виды жуков даже заботятся о яйцах и потомстве, оберегая их на разных этапах развития.

Как жуки дышат под водой?
Жуки, которые живут в воде, способны брать с собой под воду пузырёк воздуха, чтобы обеспечивать себя кислородом.

Этот пузырь удерживается под надкрыльями или возле тела с помощью специальных волосков, что позволяет воздуху поступать в дыхальца — отверстия по бокам тела, которые работают как примитивные лёгкие. Вода снабжает этот пузырь дополнительным кислородом, а углекислый газ выводится наружу через ту же систему.

Как Навозный жук ориентируется по звездам?
Навозные жуки, создавая и перекатывая шарики из навоза, могут толкать вес, в 50 раз превышающий их собственный, что сопоставимо с человеком, который тянет груз в 3,2 тонны.

Навозные жуки ориентируются даже ночью, используя для этого свет Млечного Пути.

Ориентация по Млечному Пути позволяет жукам избегать ненужных блужданий и экономить время и энергию, что особенно важно в условиях ночной активности, когда другие ориентиры, такие как солнце или луна, недоступны. 

Уточнения

Жесткокры́лые или жуки́ (лат. Coleoptera), — отряд насекомых, представители которого характеризуются видоизменением передних крыльев в твёрдые, сильно склеротизированные, либо кожистые надкрылья, лишённые жилкования, с сохранением перепончатых задних (нижних) крыльев, служащих для полёта и в спокойном состоянии сложенных под надкрыльями (очень редко крылья и надкрылья редуцированы).

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой.

Бо́жьи коро́вки или кокцинелли́ды (лат. Coccinellidae), — семейство жуков, хорошо заметны благодаря яркой "предостерегающей" окраске, представленной разными комбинациями красного, жёлтого, белого и чёрного цвета, преимущественно с чёрными пятнами на основном светлом фоне, реже — наоборот.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секреты ухода за бахчевыми: как вырастить арбуз даже в холодном климате
Садоводство, цветоводство
Секреты ухода за бахчевыми: как вырастить арбуз даже в холодном климате Аудио 
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Авто
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака Аудио 
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался
Наука и техника
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Интересные факты о домашних питомцах
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Последние материалы
США вводят санкции против индийских фирм: напряжение в отношениях Индии и США усиливается
С 1 ноября 2025 года во Владивостоке введут туристический налог
Автомобили, которые только дорожают: рейтинг коллекционных раритетов
Баклажаны в кисло-сладком соусе: пикантная закуска с китайским колоритом
Питательная маска для шеи: шаг к молодости и здоровью кожи
Ремонт спальни: начните процесс правильно
Какие музыкальные жанры предпочитают автомобилисты
Топ-5 коллабораций спортивных и люксовых брендов
Как сохранить яичные белки на месяцы и что из них приготовить
Как поддержать иммунитет в межсезонье и не заболеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.