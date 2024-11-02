Уникальные особенности жуков в исследовании о насекомых

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жуки выделяются среди других насекомых благодаря прочной внешней оболочке, образованной их передними крыльями, или надкрыльями. Эти надкрылья не только служат защитой, но и часто имеют яркий, примечательный вид, предупреждая потенциальных хищников о возможной ядовитости.

Фото: commons.wikimedia.org by Ryan Hodnett, CC BY-SA 4.0

Например, у божьих коровок под этими твёрдыми крыльями скрываются тонкие прозрачные крылья, которые позволяют им летать, когда надкрылья подняты.

Жуки проходят полный жизненный цикл, включающий четыре стадии: яйцо, три стадии личинки, куколка и взрослый жук.

Время развития от яйца до взрослой особи может занять от нескольких дней до нескольких лет, в зависимости от вида. Некоторые виды жуков даже заботятся о яйцах и потомстве, оберегая их на разных этапах развития.

Как жуки дышат под водой?

Жуки, которые живут в воде, способны брать с собой под воду пузырёк воздуха, чтобы обеспечивать себя кислородом.

Этот пузырь удерживается под надкрыльями или возле тела с помощью специальных волосков, что позволяет воздуху поступать в дыхальца — отверстия по бокам тела, которые работают как примитивные лёгкие. Вода снабжает этот пузырь дополнительным кислородом, а углекислый газ выводится наружу через ту же систему.

Как Навозный жук ориентируется по звездам?

Навозные жуки, создавая и перекатывая шарики из навоза, могут толкать вес, в 50 раз превышающий их собственный, что сопоставимо с человеком, который тянет груз в 3,2 тонны.

Навозные жуки ориентируются даже ночью, используя для этого свет Млечного Пути.

Ориентация по Млечному Пути позволяет жукам избегать ненужных блужданий и экономить время и энергию, что особенно важно в условиях ночной активности, когда другие ориентиры, такие как солнце или луна, недоступны.

Уточнения

Жесткокры́лые или жуки́ (лат. Coleoptera), — отряд насекомых, представители которого характеризуются видоизменением передних крыльев в твёрдые, сильно склеротизированные, либо кожистые надкрылья, лишённые жилкования, с сохранением перепончатых задних (нижних) крыльев, служащих для полёта и в спокойном состоянии сложенных под надкрыльями (очень редко крылья и надкрылья редуцированы).



Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой.



Бо́жьи коро́вки или кокцинелли́ды (лат. Coccinellidae), — семейство жуков, хорошо заметны благодаря яркой "предостерегающей" окраске, представленной разными комбинациями красного, жёлтого, белого и чёрного цвета, преимущественно с чёрными пятнами на основном светлом фоне, реже — наоборот.

