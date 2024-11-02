Почему у собаки выпадает шерсть: 5 главных причин, не связанных с сезонной линькой

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Решив завести собаку, владелец должен быть готов вести постоянную борьбу с шерстью, которая будет сыпаться даже с краткошёрстных питомцев. И не всегда эта проблема вызвана сезонной или возрастной линькой.

Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, CC BY-SA 2.0

Специалисты выделяют пять основных причин выпадения шерсти у собак, которые не связаны с сезонной линькой:

1. Аллергические реакции. Аллергия может быть вызвана различными факторами, включая бытовую химию (стиральные порошки, освежители воздуха, спреи), пыль, пыльцу растений и определённые белки в рационе (курица, пшеница, говядина и другие).

2. Паразиты. Внешние паразиты, такие как блохи и клещи, могут вызывать сильный зуд и раздражение кожи. Из-за этого собаки часто расчёсывают поражённые участки, оставляя царапины и язвы, а также вылизывают шерсть до залысин.

3. Неполноценный рацион. Дефицит витаминов и минералов, таких как биотин, цинк и омега-3 жирные кислоты, может ослабить волосяные луковицы и привести к выпадению шерсти. На фоне несбалансированного питания могут также наблюдаться сухость кожи, ломкость когтей, общий упадок сил и другие симптомы.

4. Стригущий лишай. Эта грибковая инфекция проявляется в виде залысин на теле животного.

5. Стресс и тревога. Длительный стресс, вызванный переездом, появлением в доме нового питомца, отсутствием хозяина, шумной обстановкой и другими факторами, может привести к алопеции.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды.

