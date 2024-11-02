Почему у собаки выпадает шерсть: 5 главных причин, не связанных с сезонной линькой

Решив завести собаку, владелец должен быть готов вести постоянную борьбу с шерстью, которая будет сыпаться даже с краткошёрстных питомцев. И не всегда эта проблема вызвана сезонной или возрастной линькой.
Специалисты выделяют пять основных причин выпадения шерсти у собак, которые не связаны с сезонной линькой:
1. Аллергические реакции. Аллергия может быть вызвана различными факторами, включая бытовую химию (стиральные порошки, освежители воздуха, спреи), пыль, пыльцу растений и определённые белки в рационе (курица, пшеница, говядина и другие).
2. Паразиты. Внешние паразиты, такие как блохи и клещи, могут вызывать сильный зуд и раздражение кожи. Из-за этого собаки часто расчёсывают поражённые участки, оставляя царапины и язвы, а также вылизывают шерсть до залысин.
3. Неполноценный рацион. Дефицит витаминов и минералов, таких как биотин, цинк и омега-3 жирные кислоты, может ослабить волосяные луковицы и привести к выпадению шерсти. На фоне несбалансированного питания могут также наблюдаться сухость кожи, ломкость когтей, общий упадок сил и другие симптомы.
4. Стригущий лишай. Эта грибковая инфекция проявляется в виде залысин на теле животного.
5. Стресс и тревога. Длительный стресс, вызванный переездом, появлением в доме нового питомца, отсутствием хозяина, шумной обстановкой и другими факторами, может привести к алопеции.
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