Почему так классно иметь собаку: 5 забавных фактов о четвероногих друзьях

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Интересные факты о собаках

Многие выбирают собак в качестве домашних питомцев за их ум, активность и красивую внешность. Собаки отлично подходят для людей, ведущих активный образ жизни.

Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, PDM

Эти животные быстро и навсегда привязываются к человеку и проявляют свою преданность и любовь.

Вот 5 интересных фактов о собаках, которые вы, возможно, не знаете:

Щенки остаются беззубыми до первого месяца жизни. Просмотр фотографий собак помогает людям улучшить концентрацию. Щенки спят до 20 часов в сутки, что помогает их росту и развитию. Постоянные зубы собаки полностью вырастают к шести месяцам. Собаки начинают лаять примерно в возрасте 16 недель.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



