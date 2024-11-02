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Почему так классно иметь собаку: 5 забавных фактов о четвероногих друзьях

0:49
Зоосфера

Интересные факты о собаках

Многие выбирают собак в качестве домашних питомцев за их ум, активность и красивую внешность. Собаки отлично подходят для людей, ведущих активный образ жизни.

Почему так классно иметь собаку: 5 забавных фактов о четвероногих друзьях
Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, PDM

Эти животные быстро и навсегда привязываются к человеку и проявляют свою преданность и любовь.

Вот 5 интересных фактов о собаках, которые вы, возможно, не знаете:

  1. Щенки остаются беззубыми до первого месяца жизни.
  2. Просмотр фотографий собак помогает людям улучшить концентрацию.
  3. Щенки спят до 20 часов в сутки, что помогает их росту и развитию.
  4. Постоянные зубы собаки полностью вырастают к шести месяцам.
  5. Собаки начинают лаять примерно в возрасте 16 недель.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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