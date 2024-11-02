Почему так классно иметь собаку: 5 забавных фактов о четвероногих друзьях

Многие выбирают собак в качестве домашних питомцев за их ум, активность и красивую внешность. Собаки отлично подходят для людей, ведущих активный образ жизни.
Эти животные быстро и навсегда привязываются к человеку и проявляют свою преданность и любовь.
Вот 5 интересных фактов о собаках, которые вы, возможно, не знаете:
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.