У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

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Обычно кошки ведут одиночный образ жизни, но иногда они могут объединяться в группы, чтобы выжить: для защиты и установления социальных связей. Иногда кошки даже помогают друг другу, выкармливая чужих котят.

Клоудер — это не прайд, где лев отдыхает, а львицы приносят ему добычу. Кошачьи коммуны обычно основаны на матрилинейных связях и состоят из родственных самок и их потомства.

Это и не стая, как у собак или волков. Даже если кошки живут вместе, они всегда будут охотиться по отдельности.

Слово "клоудер" по отношению к кошкам стали использовать примерно в 1500-х годах. В то время кошки, по крайней мере в старой Англии, ещё не были домашними питомцами. Они жили возле домов и амбаров и часто сбивались в группы в поисках еды.

Сейчас клоудер можно найти и у нас дома. Его могут образовать домашние кошки, если в семье их больше трёх.

Уточнения

Семья́ — социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества.



А́нглия (англ. England [ˈɪŋɡlənd]) — страна в составе Соединённого Королевства. Население Англии составляет 84 % от общего числа населения Великобритании. Столица — Лондон, крупнейший город Великобритании.

