Можно ли остановить линьку у собак?

Линька у собак бывает сезонной и возрастной. При возрастной линьке пёс "переодевается" несколько раз за жизнь: сначала теряет щенячий пух, потом приобретает жёсткую взрослую шерсть и в пожилом возрасте может постепенно её терять.
Все собаки линяют. Шерсть меняют даже породы, которых считают "нелиняющими" (просто это менее заметно). Среди них — левретка, йоркширский терьер, брюссельский гриффон и китайская хохлатая.
Сильнее всех линяют обладатели густого подшёрстка: например, ньюфаунленды, колли, чау-чау, лабрадоры, голден-ретриверы и сибирские хаски.
Сезонная линька может длиться от 2 до 4 недель, в зависимости от породы и типа шерсти. И это невозможно остановить. Полностью прекратить линьку нельзя во всех смыслах: это естественный процесс, необходимый животному. У грумера её можно "ускорить" профессиональным вычёсыванием.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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