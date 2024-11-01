Можно ли остановить линьку у собак?

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Линька у собак бывает сезонной и возрастной. При возрастной линьке пёс "переодевается" несколько раз за жизнь: сначала теряет щенячий пух, потом приобретает жёсткую взрослую шерсть и в пожилом возрасте может постепенно её терять.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, CC BY-SA 4.0

Все собаки линяют. Шерсть меняют даже породы, которых считают "нелиняющими" (просто это менее заметно). Среди них — левретка, йоркширский терьер, брюссельский гриффон и китайская хохлатая.

Сильнее всех линяют обладатели густого подшёрстка: например, ньюфаунленды, колли, чау-чау, лабрадоры, голден-ретриверы и сибирские хаски.

Сезонная линька может длиться от 2 до 4 недель, в зависимости от породы и типа шерсти. И это невозможно остановить. Полностью прекратить линьку нельзя во всех смыслах: это естественный процесс, необходимый животному. У грумера её можно "ускорить" профессиональным вычёсыванием.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



