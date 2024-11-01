Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог дала советы, как восстановить работу печени
Ароматное путешествие: подбираем лучший аромат для автомобиля
Великому чайному пути быть: Россия, Китай и Монголия объединяются для развития туризма
Максимальная польза от сока алоэ: как правильно приготовить и хранить
Россия может сэкономить миллиарды: нужно перестать покупать семена из США и ЕС
Космический мусор от разрушенного спутника Boeing угрожает орбите
Экономист Степанычева рассказала, на сколько подорожает приготовление селёдки под шубой и оливье
Как выбрать и разместить картины в вашем доме: красивый декор
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Можно ли остановить линьку у собак?

1:03
Зоосфера

Линька у собак бывает сезонной и возрастной. При возрастной линьке пёс "переодевается" несколько раз за жизнь: сначала теряет щенячий пух, потом приобретает жёсткую взрослую шерсть и в пожилом возрасте может постепенно её терять.

Можно ли остановить линьку у собак?
Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, CC BY-SA 4.0

Все собаки линяют. Шерсть меняют даже породы, которых считают "нелиняющими" (просто это менее заметно). Среди них — левретка, йоркширский терьер, брюссельский гриффон и китайская хохлатая.

Сильнее всех линяют обладатели густого подшёрстка: например, ньюфаунленды, колли, чау-чау, лабрадоры, голден-ретриверы и сибирские хаски.

Сезонная линька может длиться от 2 до 4 недель, в зависимости от породы и типа шерсти. И это невозможно остановить. Полностью прекратить линьку нельзя во всех смыслах: это естественный процесс, необходимый животному. У грумера её можно "ускорить" профессиональным вычёсыванием.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно поливать орхидею
Садоводство, цветоводство
Как правильно поливать орхидею Аудио 
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Еда и рецепты
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья Аудио 
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Интересные факты о домашних питомцах
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Последние материалы
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Эксперт рекомендует пить чай в определённое время суток
В США рассказали о планах использовать воздушные шары в военных целях
Эксперт Крюков: доставка еды из ресторана увеличивает чек в среднем на 20-30 процентов
Размножение кактусов: секреты и советы, которые работают
Как выбрать натяжной потолок: материалы, установка и дизайн
Опасные последствия питьевой диеты: что нужно знать перед началом?
Можно ли остановить линьку у собак?
Поверхностное дружелюбие и дорогие супы: россиянин рассказал о минусах жизни в США
Автогонки Formula в Валенсии отменили из-за масштабного наводнения в регионе: найдена альтернатива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.