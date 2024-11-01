Знакомство двух кошек: как облегчить адаптацию

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда в доме появляется новая кошка, старая кошка может начать избегать незнакомца или проявлять агрессию — шипеть, рычать, а иногда даже нападать.

Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Многие хозяева воспринимают это как признак вражды и теряют надежду на дружбу между питомцами. Но такое поведение кошек основано вовсе не на ненависти. Кошки часто боятся друг друга и нуждаются во времени, чтобы убедиться, что новая соседка не угрожает их благополучию.

Чтобы понять такое поведение, стоит обратиться к дикой природе. В естественной среде кошки живут небольшими группами, где каждый знает всех членов группы, и часто защищают друг друга.

Если рядом появляется крупный чужак, он может представлять опасность для котят, и члены группы прогоняют его, чтобы защитить малышей. Если новый самец хочет стать частью группы, ему приходится долго находиться на границе территории и проявлять терпение, чтобы доказать свою безопасность для остальных.

Подобная ситуация может возникнуть и дома: кошки будут считать новенькую чужачкой, и потребуется время, чтобы они привыкли к её запаху и присутствию.

Чтобы облегчить знакомство, важно следовать определённым правилам: на первых порах держать кошек отдельно, давать им время привыкнуть друг к другу по запаху, позаботиться о достаточном количестве еды, лотков и укрытий.

Иногда кошки так и не привыкают друг к другу, несмотря на все усилия хозяев. Это может происходить из-за того, что ваша старая кошка давно не видела других животных или не научилась кошачьему "этикету" в раннем возрасте (период социализации у котят приходится на возраст от 2 до 7 недель и продолжается до 16 недель).

Даже при всех необходимых мерах питомцы могут просто не найти общий язык. Как и люди, кошки имеют разные характеры, и некоторая антипатия к новому сожителю — это естественно.

Если ситуация не улучшается, важно следить за тем, чтобы они мирно терпели друг друга, не проявляя агрессии. В случае постоянных конфликтов обратитесь к ветеринару или специалисту по поведению кошек.

Если кошки дерутся, их следует немедленно разнять до тех пор, пока не будет оказана профессиональная помощь.

Уточнения

Адапта́ция (лат. adapto «приспособляю») — приспособление, к условиям внешней среды. Процессы адаптации направлены на сохранение гомеостаза.

