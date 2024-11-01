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Полярный медведь: почему он на самом деле не белый

1:33
Зоосфера

Белые медведи привлекают внимание своей ярко-белой шерстью, хотя на самом деле они вовсе не белые.

Полярный медведь: почему он на самом деле не белый
Фото: commons.wikimedia.org by Ansgar Walk, CC BY-SA 3.0

Их мех не содержит пигментов, а волосы полупрозрачные и полые. Этот удивительный эффект создаётся за счёт того, что шерсть отражает и рассеивает свет, делая медведя похожим на пушистое белое облако.

Однако некоторые животные Арктики видят белого медведя не таким белым, каким он кажется людям.

Например, северные олени, способные воспринимать ультрафиолет, видят его почти чёрным из-за того, что мех медведя поглощает ультрафиолетовые лучи. Эта особенность позволяет оленям заметить белого медведя даже с расстояния в километр, что затрудняет его охоту.

Ещё одна интересная особенность: в неволе шерсть медведя может приобрести желтоватый или даже зеленоватый оттенок из-за микроскопических водорослей, которые хорошо растут в тёплом климате. Под этой "белой" шерстью скрывается чёрная кожа, которая поглощает свет и помогает сохранять

Интересно, что белые медведи, возможно, произошли от бурого медведя, который жил в Ирландии около 50 000 лет назад. Тогда два вида медведей имели перекрывающиеся ареалы обитания, что могло сыграть роль в их эволюции.

Эти арктические гиганты — самые крупные хищники на Земле: стоя на задних лапах, они могут достигать в высоту трёх метров, что почти вдвое больше

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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