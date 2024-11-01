Что делать с зооагрессией? Как защитить себя от нападения собственного питомца

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эксперт по поведению животных, зоопсихолог Екатерина Авдеева, предлагает несколько эффективных советов по работе с зооагрессией, ведь случается, что собственная собака начинает показывать характер и становится опасной.

Фото: flickr.com by spaceodissey, CC BY 2.0

Выясните причины агрессии.

Внимательно изучите ситуацию и поймите, к кому собака проявляет агрессию: к другой собаке, к ребёнку, к членам семьи, к постороннему человеку или к хозяину.

Также обратите внимание на контекст: охраняет ли она что-то или не позволяет к себе подойти, например, чтобы надеть амуницию.

Обратитесь к специалисту.

Во всех этих случаях рекомендуется обратиться к профессионалу и проверить здоровье собаки. Это поможет выявить возможные причины агрессивного поведения и найти пути их устранения.

Ведите себя спокойно.

В моменты агрессии важно сохранять спокойствие и дать собаке возможность отойти. Не приближайтесь к ней, пока она не успокоится, и кидайте лакомства, чтобы отвлечь её внимание.

Защищайтесь.

Если собака охраняет что-то и нападает, в первую очередь подумайте о своей безопасности. Используйте любой предмет, который может служить щитом, и закройте им себя. В некоторых случаях агрессивное поведение может быть очень сильно выражено, и такие ситуации действительно опасны.

Не наказывайте и не подавляйте собаку. Наказание или физическое воздействие только усилят её агрессию.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



