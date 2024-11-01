Что делать с зооагрессией? Как защитить себя от нападения собственного питомца

Эксперт по поведению животных, зоопсихолог Екатерина Авдеева, предлагает несколько эффективных советов по работе с зооагрессией, ведь случается, что собственная собака начинает показывать характер и становится опасной.
Выясните причины агрессии.
Внимательно изучите ситуацию и поймите, к кому собака проявляет агрессию: к другой собаке, к ребёнку, к членам семьи, к постороннему человеку или к хозяину.
Также обратите внимание на контекст: охраняет ли она что-то или не позволяет к себе подойти, например, чтобы надеть амуницию.
Обратитесь к специалисту.
Во всех этих случаях рекомендуется обратиться к профессионалу и проверить здоровье собаки. Это поможет выявить возможные причины агрессивного поведения и найти пути их устранения.
Ведите себя спокойно.
В моменты агрессии важно сохранять спокойствие и дать собаке возможность отойти. Не приближайтесь к ней, пока она не успокоится, и кидайте лакомства, чтобы отвлечь её внимание.
Защищайтесь.
Если собака охраняет что-то и нападает, в первую очередь подумайте о своей безопасности. Используйте любой предмет, который может служить щитом, и закройте им себя. В некоторых случаях агрессивное поведение может быть очень сильно выражено, и такие ситуации действительно опасны.
Не наказывайте и не подавляйте собаку. Наказание или физическое воздействие только усилят её агрессию.
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