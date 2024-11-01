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Кошачья магия предсказывать погоду. Как это работает?

1:33
Зоосфера

Часто можно услышать фразу: "Если кошка закрывает нос лапой — жди непогоду". Так вышло, что с древних времен люди наблюдали за поведением животных, чтобы предсказать изменения погоды.

Кошачья магия предсказывать погоду. Как это работает?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В этом плане среди домашних питомцев особое место занимает кошка. Хотя она не может точно определить температуру или атмосферное давление, её способности чувствовать приближающееся потепление или осадки действительно впечатляют.

Как это работает?

Организм кошки невероятно чувствителен к изменениям окружающей среды. Ученые выдвинули несколько гипотез о том, как именно кошки предсказывают погоду:

1. Барабанная перепонка и внутреннее ухо кошки реагируют на изменения атмосферного давления. Это может вызывать дискомфорт, и животное начинает "умывать" ухо лапкой.

2. Изменения атмосферного давления могут оказывать влияние на работу желудка, заставляя кошку пить больше воды или жевать траву.

3. Кошачья кожа также может реагировать на резкие изменения влажности воздуха, что позволяет им предсказывать погоду на ближайшие сутки.

Несмотря на то, что механизмы предсказания погоды у кошек до конца не изучены, их "прогнозы" часто подтверждаются. Более того, замечено, что животные могут изменять свое поведение перед природными катаклизмами, такими как землетрясения, цунами или извержения вулканов.

Уточнения

Прогноз погоды — научно обоснованное предположение о будущем состоянии погоды в определённом пункте или регионе на определённый период.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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