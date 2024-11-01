Почему ваша кошка дерёт диван: способы, как её отучить от этого

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошка портит мебель

Как правило, кошки царапают мебель из-за недостатка активности и игр. Кроме того, кошки также могут делать это из-за стресса, например, из-за других животных в доме, маленьких детей, громких звуков и постоянного шума. Кошки ещё могут делать это ночью из-за скуки и ночной активности.

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Как отучить кошку портить мягкую мебель

Когтеточка может помочь вам справиться с проблемой. Вы можете разместить его рядом с любимыми местами для сна вашего питомца. Кошка может понять, что это удобно, и продолжать царапать когтеточку, а не мебель.

Если поведение вашей кошки связано со стрессом, важно устранить его, чтобы решить проблему. Например, изолируйте животное от шума, гостей и маленьких детей.

Если вашей кошке не хватает физической активности, проводите больше времени со своим питомцем. Постарайтесь использовать специальные игрушки, чтобы имитировать успех охоты. Обеспечьте животному безопасные укрытия в доме и возвышенные наблюдательные пункты.

Проводите как можно больше времени со своим питомцем и играйте вместе. Таким образом, вечером животное будет уставать и будет хотеть спать ночью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



