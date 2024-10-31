Каракал: особенности содержания полудиких кошек в домашних условиях

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Завести больших, часто называемых полудикими, кошек, — ответственный шаг. Однако, по мнению зооактивистки Натальи Шаповаловой, вполне безопасный, если человек знает, как о таком животном заботиться. Об этом она рассказала в интервью "Известиям".

Фото: commons.wikimedia.org by Gary M. Stolz, U.S. Fish and Wildlife Service

"Большие коты, полудикие или дикие коты больше похожи на собак по своему темпераменту, привычкам и поведению. Им нужен человек, они очень ориентированы на общение с человеком, им нужен контакт, с ними нужно много играть, чтобы обеспечить им физическую активность", — рассказала активистка.

Наталья также отметила, что каракалы питаются только диким мясом, в то время, как саванна есть и корм, и паучков, и консервы.

Шаповалова подчеркнула, что важно понимать: дикая или полудикая кошка не является домашней, это крупное животное, требующее дисциплины. Людям, у которых был опыт общения с большими собаками, будет проще завести таких кошек, как каракал, саванна или сервал. Она добавила, что лучше перед приобретением такой кошки уже иметь опыт общения с неодомашненными животными.

По её словам, такие крупные кошки, как каракалы, так же безопасны и социальны, как дрессированные собаки, но ведут себя более дико и ярко выражают эмоции.

"Эти кошки не любят посторонних, они в этом смысле интроверты. Например, кот породы саванна относится нейтрально к посторонним, а каракал может быть настороженным к чужим людям, но не агрессивным. Это связано с тем, что в природе каракалы — малые хищники, где на них охотятся практически все из-за их размера", — отметила Шаповалова.

Уточнения

Карака́л или степная рысь (лат. Caracal caracal, от тюрк. кара кулак - "чёрное ухо"), — хищное млекопитающее семейства кошачьих.



Саванна - порода кошек. Гибрид домашней кошки и сервала.

