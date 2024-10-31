В Америке проводят конкурс красоты летучих мышей

В Америке с помощью онлайн-голосования через социальные сети проводят конкурс красоты среди летучих мышей, об этом пишет HuffPost.
Сообщается, что это мероприятие направлено на повышение осведомленности о важной экологической роли этих млекопитающих. Конкурс совпадает с началом Недели летучих мышей, в рамках которой эксперты проводят различные образовательные мероприятия.
Специалист по дикой природе Эмма Баск акцентирует внимание на том, что менее одного процента летучих мышей являются переносчиками бешенства, подчеркивая необходимость развеять мифы о них. Она отметила, что эти животные играют важную роль в экосистеме, поедая насекомых и опыляя цветы и фрукты.
Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.
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