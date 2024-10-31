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В Америке проводят конкурс красоты летучих мышей

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Зоосфера

В Америке с помощью онлайн-голосования через социальные сети проводят конкурс красоты среди летучих мышей, об этом пишет HuffPost.

В Америке проводят конкурс красоты летучих мышей
Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, CC BY 2.0

Сообщается, что это мероприятие направлено на повышение осведомленности о важной экологической роли этих млекопитающих. Конкурс совпадает с началом Недели летучих мышей, в рамках которой эксперты проводят различные образовательные мероприятия.

Специалист по дикой природе Эмма Баск акцентирует внимание на том, что менее одного процента летучих мышей являются переносчиками бешенства, подчеркивая необходимость развеять мифы о них. Она отметила, что эти животные играют важную роль в экосистеме, поедая насекомых и опыляя цветы и фрукты.

 

Уточнения

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

HuffPost до 2017 года The Huffington Post - американское интернет-издание, агрегатор и блог. Энциклопедия "Британника" характеризует "The Huffington Post" как "популярный либеральный веб-сайт".

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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