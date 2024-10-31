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Кинолог Голубев развеял миф про виляющий хвост собаки

Зоосфера

Многим кажется, что если собака виляет хвостом, то значит она дружелюбно настроена и готова к контакту с вами. Но это опасное заблуждение, которое может привести вас к конфликту с животным. В этом материале развеем самый популярный миф про виляющий хвост собаки.

Кинолог Голубев развеял миф про виляющий хвост собаки
Фото: flickr.com by Гигантвермин, CC BY-SA 2.0

Он подчеркнул важность комплексной оценки языка тела собаки. Специалист отметил, что не всегда виляющий хвост следует воспринимать исключительно как признак радости и приглашение к поглаживанию. Для собаки это социальный сигнал, отражающий её эмоциональное состояние.

Он объяснил, что виляющий хвост может быть признаком не только радости, но и страха, неуверенности или даже готовности к агрессии. В то же время собака может оставаться в неподвижном состоянии, что свидетельствует о её напряженности, передает РИА Новости.

Кроме того, если собака расслаблена, не пытается казаться больше за счет поднятой шерсти или определенного положения тела, и виляет хвостом, то это может означать, что она чувствует себя в безопасности и испытывает радость.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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