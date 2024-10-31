Кинолог Голубев развеял миф про виляющий хвост собаки

Многим кажется, что если собака виляет хвостом, то значит она дружелюбно настроена и готова к контакту с вами. Но это опасное заблуждение, которое может привести вас к конфликту с животным. В этом материале развеем самый популярный миф про виляющий хвост собаки.
Он подчеркнул важность комплексной оценки языка тела собаки. Специалист отметил, что не всегда виляющий хвост следует воспринимать исключительно как признак радости и приглашение к поглаживанию. Для собаки это социальный сигнал, отражающий её эмоциональное состояние.
Он объяснил, что виляющий хвост может быть признаком не только радости, но и страха, неуверенности или даже готовности к агрессии. В то же время собака может оставаться в неподвижном состоянии, что свидетельствует о её напряженности, передает РИА Новости.
Кроме того, если собака расслаблена, не пытается казаться больше за счет поднятой шерсти или определенного положения тела, и виляет хвостом, то это может означать, что она чувствует себя в безопасности и испытывает радость.
Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.