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Как сделать так, чтобы собака не выла, когда она одна дома

1:20
Зоосфера

Многие владельцы собак сталкиваются с проблемой ночного воя питомца, особенно когда собака остаётся дома одна. Оказавшись в одиночестве, животные могут испытывать стресс и тревогу, что и приводит к таким проявлениям.

Как сделать так, чтобы собака не выла, когда она одна дома
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Как же отучить собаку выть, когда вы не рядом? Есть несколько простых рекомендаций, которые помогут сделать питомца спокойнее.

Чтобы снизить вероятность ночного воя, позаботьтесь о том, чтобы вечером собака получила достаточную физическую нагрузку и была сыта. Прогулки и активные игры перед сном помогут направить её энергию в нужное русло.

Если собака воет днём, когда вы на работе, начните приучать её к одиночеству постепенно, демонстрируя, что оставаться одной — это нестрашно. Перед уходом оставляйте ей какую-то интересную игрушку, например, жевательную косточку, мячик на верёвочке или специальный коврик для поиска лакомств. Возвращаясь, забирайте игрушку, чтобы у собаки возникала ассоциация между вашим уходом и появлением чего-то интересного.

Важно также регулярно менять игрушки, чтобы питомцу они не наскучили. Кроме того, оставляйте запас корма и воды, чтобы собака чувствовала себя комфортно в ваше отсутствие.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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