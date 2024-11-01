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Как выбрать здоровый сухой корм для собак: полезные советы

1:29
Зоосфера

Как выбрать сухой корм для собак

Выбирая качественный сухой корм для своей собаки, обратите внимание на следующие аспекты:

Как выбрать здоровый сухой корм для собак: полезные советы
Фото: freepik.com by master1305, PDM
  1. Форма и текстура: ищите крокеты различных форм, которые при жевании издают хруст. Это не только стимулирует жевательные мышцы вашей собаки, но и помогает чистить ее зубы.
  2. Питательность: выбирайте корма с высоким содержанием питательных веществ, включая качественное мясо, свежие овощи, цельнозерновые продукты и субпродукты.
  3. Натуральные ингредиенты: отдавайте предпочтение продуктам с натуральными ингредиентами, таким как мясо, рыба, яйца, а также свежие овощи и фрукты, которые обогащают рацион необходимыми витаминами и минералами.
  4. Богатый мясными ингредиентами: хороший сухой корм должен содержать от 20% до 30% мяса, чтобы обеспечить достаточное количество белка.
  5. Минимум добавок: избегайте кормов с избытком наполнителей, искусственных красителей и ароматизаторов, которые могут нанести вред здоровью вашей собаки.
  6. Пищевая ценность: выбирайте продукты, которые легко усваиваются (70% или выше), что гарантирует, что ваш питомец получит больше питательных веществ из каждой порции.
  7. Специальные корма: если у вашей собаки есть особые потребности или она подвержена риску заболеваний, рассмотрите специальные корма, разработанные для этих заболеваний.

Уточнения

Кошачий корм — корм, предназначенный для потребления домашними кошками.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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