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Токсичны ли орхидеи для кошек: вся правда о растениях

Зоосфера

Опасны ли орхидеи для кошек

В целом, орхидеи обычно не ядовиты для кошек. Однако не позволяйте вашему питомцу жевать части комнатного растения — стебель, листья и цветы.

Токсичны ли орхидеи для кошек: вся правда о растениях
Фото: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en by Elena Gaillard

Несмотря на то, что орхидеи не ядовиты для кошек, они все же могут нанести вред здоровью животного. Дело в том, что употребление в пищу листьев или цветов орхидеи иногда может вызвать легкое расстройство желудка у кошек. К таким симптомам отравления растениями также относятся рвота, диарея, повышенное слюноотделение и отсутствие аппетита у кошки.

Если вы подкармливали орхидею или использовали химикаты, будьте осторожны. Эти вещества могут вызвать заболевание у вашей кошки. Кроме того, у некоторых кошек может развиться аллергия на пыльцу орхидей, что может привести к чрезмерному чиханию или зуду.

Какие орхидеи безопасны для кошек

Некоторые виды орхидей могут быть более вредными для здоровья кошек, чем другие. Белые орхидеи в целом безопасны для здоровья кошек.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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