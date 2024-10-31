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Каким типам диабета подвержены кошки и собаки? Как определить и бороться?

2:52
Зоосфера

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, связанное с нарушением работы эндокринной системы. Оно проявляется в недостаточной выработке инсулина или в нарушении взаимодействия этого гормона с организмом. В результате уровень глюкозы в крови повышается, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Каким типам диабета подвержены кошки и собаки? Как определить и бороться?
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, CC0

Сахарный диабет может встречаться у разных животных, включая собак, кошек, грызунов и даже крупных животных, таких как лошади и коровы.

Существует два типа сахарного диабета:

Первый тип.

При этом типе болезни поджелудочная железа перестаёт вырабатывать инсулин — гормон, который контролирует уровень глюкозы в крови. Недостаток инсулина приводит к голоданию клеток. Этот тип чаще встречается у собак.

Второй тип.

Клетки теряют чувствительность к инсулину и перестают реагировать на него. Этот тип чаще встречается у кошек.

Факторы риска развития сахарного диабета:

  • стресс;
  • недостаток физической активности и лишний вес;
  • воспаление поджелудочной железы (панкреатит);
  • инфекции; опухоли;
  • применение гормональных препаратов;
  • гиперфункция надпочечников (синдром Кушинга);
  • гипертиреоз (у кошек); генетическая предрасположенность. 

Симптомы сахарного диабета:

  • частое мочеиспускание (полиурия);
  • повышенная жажда (полидипсия);
  • повышенный уровень глюкозы в крови и моче;
  • повышенный аппетит (полифагия), но при этом потеря веса.
  • Также могут наблюдаться усталость, слабость, слабость в конечностях, потеря аппетита, рвота, прогрессирующая катаракта и слепота.

Диагноз может поставить только ветеринарный врач на основе клинических признаков, лабораторных исследований и истории болезни.

Сахарный диабет неизлечим, но его можно контролировать. Лечение направлено на уменьшение симптомов, улучшение качества жизни и достижение ремиссии.

Методы лечения включают:

— назначение инсулина среднего и длительного действия;

— коррекцию дозировки инсулина не чаще одного раза в неделю;

— постоянный контроль уровня глюкозы, особенно на начальных этапах лечения;

— физическую активность;

— лечение сопутствующих заболеваний;

— госпитализацию в тяжёлых случаях для стабилизации состояния;

— диету, основанную на высокобелковых влажных кормах, специально разработанных для диабетиков;

— установление строгого режима и принципа постоянства в питании, тренировках и приёме препаратов.

Для успешного лечения очень важно участие владельца животного и тесное сотрудничество с ветеринарным врачом. Только при совместной работе обеих сторон можно достичь положительного результата.

Уточнения

Диабе́т — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. 
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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