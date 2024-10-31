Каким типам диабета подвержены кошки и собаки? Как определить и бороться?

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, связанное с нарушением работы эндокринной системы. Оно проявляется в недостаточной выработке инсулина или в нарушении взаимодействия этого гормона с организмом. В результате уровень глюкозы в крови повышается, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

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Сахарный диабет может встречаться у разных животных, включая собак, кошек, грызунов и даже крупных животных, таких как лошади и коровы.

Существует два типа сахарного диабета:

Первый тип.

При этом типе болезни поджелудочная железа перестаёт вырабатывать инсулин — гормон, который контролирует уровень глюкозы в крови. Недостаток инсулина приводит к голоданию клеток. Этот тип чаще встречается у собак.

Второй тип.

Клетки теряют чувствительность к инсулину и перестают реагировать на него. Этот тип чаще встречается у кошек.

Факторы риска развития сахарного диабета:

стресс;

недостаток физической активности и лишний вес;

воспаление поджелудочной железы (панкреатит);

инфекции; опухоли;

применение гормональных препаратов;

гиперфункция надпочечников (синдром Кушинга);

гипертиреоз (у кошек); генетическая предрасположенность.

Симптомы сахарного диабета:

частое мочеиспускание (полиурия);

повышенная жажда (полидипсия);

повышенный уровень глюкозы в крови и моче;

повышенный аппетит (полифагия), но при этом потеря веса.

Также могут наблюдаться усталость, слабость, слабость в конечностях, потеря аппетита, рвота, прогрессирующая катаракта и слепота.

Диагноз может поставить только ветеринарный врач на основе клинических признаков, лабораторных исследований и истории болезни.

Сахарный диабет неизлечим, но его можно контролировать. Лечение направлено на уменьшение симптомов, улучшение качества жизни и достижение ремиссии.

Методы лечения включают:

— назначение инсулина среднего и длительного действия;

— коррекцию дозировки инсулина не чаще одного раза в неделю;

— постоянный контроль уровня глюкозы, особенно на начальных этапах лечения;

— физическую активность;

— лечение сопутствующих заболеваний;

— госпитализацию в тяжёлых случаях для стабилизации состояния;

— диету, основанную на высокобелковых влажных кормах, специально разработанных для диабетиков;

— установление строгого режима и принципа постоянства в питании, тренировках и приёме препаратов.

Для успешного лечения очень важно участие владельца животного и тесное сотрудничество с ветеринарным врачом. Только при совместной работе обеих сторон можно достичь положительного результата.

Уточнения

Диабе́т — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.



