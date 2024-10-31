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Почему кошки более привередливы в еде, чем собаки?

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Зоосфера

Бывает, что пушистый любимец морщит нос от миски с кормом, и это неудивительно, потому что животные также имеют свои вкусовые предпочтения и потребности.

Почему кошки более привередливы в еде, чем собаки?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кошки — прирожденные хищники, их вкусовые рецепторы настроены на мясную пищу. Они очень чувствительны к запахам, и даже малейшее изменение аромата корма может отпугнуть их. Кроме того, кошки обожают мягкую и нежную еду, поэтому для них идеально подходит жидкое лакомство.

Собаки всеядны, и их гастрономические вкусы более разнообразны. Однако если они привыкли к одному корму, то переход на другой может быть непростым.

Кстати, иногда выбор еды становится для собаки способом развлечь себя, особенно если ей не хватает активности.

Уточнения

Ко́шка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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