Почему кошки более привередливы в еде, чем собаки?

Бывает, что пушистый любимец морщит нос от миски с кормом, и это неудивительно, потому что животные также имеют свои вкусовые предпочтения и потребности.
Кошки — прирожденные хищники, их вкусовые рецепторы настроены на мясную пищу. Они очень чувствительны к запахам, и даже малейшее изменение аромата корма может отпугнуть их. Кроме того, кошки обожают мягкую и нежную еду, поэтому для них идеально подходит жидкое лакомство.
Собаки всеядны, и их гастрономические вкусы более разнообразны. Однако если они привыкли к одному корму, то переход на другой может быть непростым.
Кстати, иногда выбор еды становится для собаки способом развлечь себя, особенно если ей не хватает активности.
Ко́шка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.