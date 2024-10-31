Ветеринар-мошенник похитил африканскую ежиху у москвички

2:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У жительницы Москвы похитили африканскую ежиху, и уже почти месяц она не может узнать, что с её питомцем. Ветеринар-мошенник отвёз маленькое животное в несуществующую клинику.

Фото: flickr.com by Пий Махимби, CC BY-SA 2.0

Елизавета решила завести необычного домашнего питомца ещё два года назад. Она обратилась к профессиональным заводчикам и приобрела полуторамесячную ежиху Майю. В начале октября зверёк заболел, и Лиза пыталась лечить его дома, давая таблетки, как при обычной простуде. Однако состояние Майи только ухудшалось.

В панике хозяйка нашла номер ветклиники, куда обратилась поздно ночью. Спустя четыре часа Майю забрал "узкий специалист" по экзотическим животным — Ринат. По словам Елизаветы, псевдоветеринар даже не прикоснулся к ежихе, сразу объявив диагноз: температура 40° и пневмония. Ринат предложил два варианта: либо эвтаназия, либо стационар.

Майю согласились взять в клинику на три дня за 22 тысячи рублей. Поначалу недоветеринар поддерживал связь с Лизой, прислал ей рентген и сообщил, что у ежихи воспалены лёгкие и гланды. Уже на следующую ночь Ринат позвонил хозяйке, сказав, что состояние Майи "ухудшилось" и её срочно нужно класть в кислородную камеру. Лиза согласилась и отправила ещё 5 тысяч рублей.

На следующий день хозяйка обнаружила, что рентген ежихи просто скачан из интернета. На просьбы прислать фото или видео Майи и адрес клиники Ринат ответил, что пришлёт позже, а потом и вовсе заблокировал хозяйку.

Оказалось, что приехавший к Лизе ветеринар работает под началом другого мошенника — Александра Мурадова. Лиза написала заявление в полицию, но даст ли то какой-то результат, неизвестно. Поскольку живодёра-ветеринара заметили ещё в 2020-м году, когда волонтёры нашли тела более 10 породистых собак на Щёлковском шоссе.

Пострадавшие от этих "специалистов" уже пытались добиться правосудия, но большинству просто отказывали в заведении уголовного дела. А те дела, что дошли до суда, закончились тем, что Мурадов просто пообещал вернуть деньги за "лечение".

Эта страшная история учит тому, что тем, кто завёл питомцев, следует заранее определиться, где они будут проходить лечение в случае необходимости. Посетить ближайшую ветклинику, ознакомиться с лицензией и почитать отзывы.

Сейчас во многих городах работают круглосуточные службы скорой помощи животным. Лучше заранее позвонить и уточнить от какой клиники они работают, посетить её и воочию убедиться, что она действительно существует.

Уточнения

Ежо́вые — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных.

