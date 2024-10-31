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Кошачий язык: как питомцы выражают эмоции

1:52
Зоосфера

Два исследователя из США, проведя 150 часов наблюдений за поведением 53 кошек в одном из приютов Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Кошачий язык: как питомцы выражают эмоции
Фото: openverse.org by PawsShion, CC BY-NC-ND 2.0

Кошки снова удивляют своим умом: они могут общаться друг с другом, используя целых 276 выражений морды. 

Какие выражения используют кошки
Исследователи выяснили, что кошки передают свои эмоции с помощью движений глаз, ушей и губ. Выражения на мордочках кошек могут относиться к трём основным категориям эмоций: 46% выражений дружелюбные, 37% — недружелюбные, а 17% включают в себя элементы обеих категорий.

В ходе наблюдений было зафиксировано 194 минуты общения между самими животными.

Некоторые выражения легко расшифровать: например, если кошка облизывает губы, прижимает уши и сужает зрачки, это означает, что она настроена недружелюбно.

Если же она направляет усы вперёд, можно считать, что кошка явно довольна.

Но существует множество выражений, которые ещё предстоит понять, и их анализ требует дальнейших исследований.

Какое значение имеет это открытие?
Чтобы сделать такие выводы, исследователи записали поведение кошек на видео и проанализировали движения тела с помощью специальной системы кодирования мимики.

Этот метод позволяет тщательно разбирать движения и лучше понимать поведение животных.

Создание стандартизированного инструмента для распознавания мимики у кошек может помочь волонтёрам приютов лучше понимать эмоциональное состояние кошек, чтобы более эффективно удовлетворять их потребности и определять, какие кошки могут ужиться друг с другом.

Уточнения

Ми́мика (от др.-греч. μιμικός «мимический, актёрский», далее из μιμέομαι «подражать») —  «движения мускулатуры в координированных комплексах, отражающие разнообразные психические состояния индивида» (Л. М. Сухаребский, 1966).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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