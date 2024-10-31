Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять направлений для туристических поездок осенью по мнению экспертов МТС Travel
Маска для лица с какао: натуральный способ сделать кожу сияющей
VW сокращает расходы и оптимизирует производство: концерн ищет выход из кризиса
Реабилитолог рассказал о пользе йоги для здоровья
Консервация дачи к зиме: специалисты возьмут на себя ваши хлопоты
Урчание в животе: нормальный процесс или сигнал проблемы
Репа на нашей кухне: почему стоит вернуться к традициям
Опасные соседи: деревья, которые притягивают молнии к вашему участку
Ветеринар-мошенник похитил африканскую ежиху у москвички

Чем опасны пауки, если у них нет ядовитого жала

1:36
Зоосфера

Пауки отличаются от своих ближайших родственников скорпионов: у них нет ядовитого жала на конце брюшка, и их охотничья тактика совершенно иная. Вместо жала пауки выработали способность вырабатывать шёлк.

Чем опасны пауки, если у них нет ядовитого жала
Фото: commons.wikimedia

Этот шёлк, выделяемый из специальных придатков, чрезвычайно прочен, водонепроницаем и позволяет создавать разнообразные структуры: от паутины для ловли добычи до прочных коконов для яиц.

Кроме того, шёлк помогает паукам путешествовать, спускаясь по нему на прочной нити, или даже дышать под водой, если создать специальный "воздушный купол".

У пауков нет ни хоботков, как у комаров, ни зубов, ни языка, но пара ядовитых жвал — крючкообразных ротовых отростков, соединённых с ядовитыми железами, — позволяет им атаковать и обездвиживать добычу.

Пауки впрыскивают пищеварительные ферменты, чтобы разжижить тело жертвы, и питаются только жидкой пищей.

Хотя человек не входит в их рацион (пауки питаются в основном насекомыми), некоторые пауки могут укусить в целях самозащиты.

Лишь 200 видов из 42 000 известных способны вызвать у человека кожную реакцию, обычно в виде лёгкого прыщика.

Однако существует один особенно опасный вид — Atrax robustus из Австралии, воздействие которого может быть смертельным: яд этого паука способен убить ребёнка за 15 минут, а взрослого — за несколько дней, вызывая отёк лёгких или сердечно-сосудистый шок.

Уточнения

Atrax robustus  class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — вид пауков из семейства Hexathelidae, обитающий в Австралии. Единственный представитель рода Atrax. Один из немногих видов пауков, которые могут причинить серьёзный вред здоровью человека, вплоть до летального исхода. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Новости спорта
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России Аудио 
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Новости спорта
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера Аудио 
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Садоводство, цветоводство
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Последние материалы
Актёр Александр Ильин разоблачил фейк о своей операции
Легенда криминалистики: история первого детектора лжи
Можно ли красить ресницы тушью каждый день?
Минск на Новый год: секреты бюджетных поездок
Последствия ограничений на нефть: санкции против России дискредитируют Запад
Топ-5 упражнений для детской утренней зарядки
Кабачковая икра на зиму без уксуса: получается ярко-оранжевой, с нежной текстурой
Рецепт морковного десерта: удивите гостей необычным вкусом
Донорство спермы в России: как работает система и что нужно знать
Экий он, экотуризм!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.