Чем опасны пауки, если у них нет ядовитого жала

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пауки отличаются от своих ближайших родственников скорпионов: у них нет ядовитого жала на конце брюшка, и их охотничья тактика совершенно иная. Вместо жала пауки выработали способность вырабатывать шёлк.

Фото: commons.wikimedia

Этот шёлк, выделяемый из специальных придатков, чрезвычайно прочен, водонепроницаем и позволяет создавать разнообразные структуры: от паутины для ловли добычи до прочных коконов для яиц.

Кроме того, шёлк помогает паукам путешествовать, спускаясь по нему на прочной нити, или даже дышать под водой, если создать специальный "воздушный купол".

У пауков нет ни хоботков, как у комаров, ни зубов, ни языка, но пара ядовитых жвал — крючкообразных ротовых отростков, соединённых с ядовитыми железами, — позволяет им атаковать и обездвиживать добычу.

Пауки впрыскивают пищеварительные ферменты, чтобы разжижить тело жертвы, и питаются только жидкой пищей.

Хотя человек не входит в их рацион (пауки питаются в основном насекомыми), некоторые пауки могут укусить в целях самозащиты.

Лишь 200 видов из 42 000 известных способны вызвать у человека кожную реакцию, обычно в виде лёгкого прыщика.

Однако существует один особенно опасный вид — Atrax robustus из Австралии, воздействие которого может быть смертельным: яд этого паука способен убить ребёнка за 15 минут, а взрослого — за несколько дней, вызывая отёк лёгких или сердечно-сосудистый шок.

Уточнения

Atrax robustus class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — вид пауков из семейства Hexathelidae, обитающий в Австралии. Единственный представитель рода Atrax. Один из немногих видов пауков, которые могут причинить серьёзный вред здоровью человека, вплоть до летального исхода.

