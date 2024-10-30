Ученые рассказали о способности кошек влиять на хозяев

Проживание с кошками может значительно повлиять на физическое и психическое состояние человека, хотя это также сопряжено с определёнными рисками, как указывается в статье научно-популярного портала Medicalxpress, где рассматриваются различные исследования на эту тему.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

В публикации отмечается, что нередко встречается мнение, согласно которому человек для кошки является всего лишь обслуживающим работником. Однако множество исследований показывает, что владельцы кошек чувствуют себя скорее любимыми членами семьи. Например, в одной из работ, проведённой среди 1800 владельцев кошек в Нидерландах, почти половина респондентов заявила, что их питомцы воспринимаются как семья. Каждый третий участник опроса рассматривал свою кошку как ребёнка или лучшего друга, отмечая её преданность, поддержку и чуткость.

Также было установлено, что люди, которые имеют или имели кошек, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и болезни сердца. Этот вывод был подтверждён в нескольких исследованиях.