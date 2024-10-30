В Московской области все чаще возникают сообщения о деятельности догхантеров, которые расставляют отравленные приманки для собак. Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков поделился рекомендациями по защите домашних животных от этой угрозы.
Прежде всего, эксперт настоятельно советует владельцам собак приучать своих питомцев не подбирать еду с земли во время прогулок. Он отметил, что догхантеры проявляют изобретательность, и в приманки могут быть добавлены не только яды, но и, например, рыболовные крючки, передает РИАМО.
Он также подчеркнул, что в некоторые приманки могут добавляться противорвотные препараты, что делает невозможным промывание желудка даже при своевременном распознании симптомов. Дополнительно ветеринар предупредил, что в случае, если собака все же проглотила отраву, необходимо немедленно вызвать рвоту и срочно обратиться к специалисту.
Догха́нтеры («охотники на собак» — от англ. dog + hunters, также догкиллеры) — самоназвание лиц, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населённых пунктах.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.