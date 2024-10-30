Ветеринар рассказал, как уберечь собаку от догхантеров

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Московской области все чаще возникают сообщения о деятельности догхантеров, которые расставляют отравленные приманки для собак. Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков поделился рекомендациями по защите домашних животных от этой угрозы.

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Прежде всего, эксперт настоятельно советует владельцам собак приучать своих питомцев не подбирать еду с земли во время прогулок. Он отметил, что догхантеры проявляют изобретательность, и в приманки могут быть добавлены не только яды, но и, например, рыболовные крючки, передает РИАМО.

Он также подчеркнул, что в некоторые приманки могут добавляться противорвотные препараты, что делает невозможным промывание желудка даже при своевременном распознании симптомов. Дополнительно ветеринар предупредил, что в случае, если собака все же проглотила отраву, необходимо немедленно вызвать рвоту и срочно обратиться к специалисту.

Уточнения

Догха́нтеры («охотники на собак» — от англ. dog + hunters, также догкиллеры) — самоназвание лиц, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населённых пунктах.



