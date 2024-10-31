Хороший мальчик: как на самом деле собака понимает смысл человеческих слов

4:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки давно известны своими умом и способностью понимать нас. Это делает возможной их дрессировку и дружбу с людьми. Но как именно они нас понимают? Различают ли слова? Ориентируются на мимику или запахи? Исследования показывают, что собаки используют все доступные способы для понимания человека.

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Человеческая речь

Начнем с самого сложного вопроса: как собаки распознают человеческую речь, и действительно ли они это делают? Одно из исследований показало, что собаки способны различать слова, даже если они звучат похоже. Они реагируют на незнакомые слова и игнорируют знакомые.

Другое исследование установило, что мозг собаки обрабатывает речь аналогично человеческому мозгу. Учёные использовали МРТ для выяснения этого факта. В ходе эксперимента было также обнаружено, что собаки учатся, наблюдая за поведением других собак: если одна собака получает похвалу за хорошее поведение, другая копирует её действия.

Что касается речи, то исследование показало, что левое полушарие мозга питомца активируется при знакомых словах, произнесенных с нейтральной интонацией, а правое — в ответ на хвалебную интонацию, независимо от произносимых слов. Если собака слышит похвалу, активируется так называемый "центр удовольствия", аналогичный тому, который приводится в действие при получении лакомства или ласки.

Это свидетельствует о том, что собаки не просто различают слова, но и связывают их с интонацией. Поэтому важно говорить спокойным и уверенным голосом во время дрессировки, чтобы собака понимала, что всё делает правильно.

Понимание слов у собак строится на связи между словом и действием. Чем больше команд знает собака, и чем больше с ней общаются, тем больше её словарный запас. Однако питомцы способны различать не только отдельные слова. Они также могут понимать и сложные предложения. Например, фраза "Так, погода хорошая, пора нам прогуляться" может вызвать у собаки реакцию, даже если она не понимает каждого слова.

Поведение и мимика

Собаки великолепно анализируют нашу мимику и поведение. Они могут не понять предложение о прогулке, но уловят интонацию и поведение хозяина, делая выводы. Собаки долго живут рядом с человеком, и их способность "считывать" поведение, мимику и жесты является важным аспектом их коммуникации.

Одно из исследований показало, что собаки способны различать случайные и намеренные действия человека. В эксперименте собаки ожидали лакомство, если видели, что оно "случайно" упало, но отходили, если человек намеренно клал угощение возле себя. Интересно, что собаки также понимали, если ситуация не контролировалась человеком.

Собаки хорошо различают дружелюбные и недружелюбные выражения лиц, даже у незнакомых людей. Они очень тонко могут "сканировать" нас, чтобы предугадать поведение. Часто им не нужно слышать слова — они понимают смысл по выражению лица и малозаметным движениям.

Запах

Собачий нос обладает потрясающей чувствительностью. Учёные обнаружили, что собаки могут распознавать человеческие эмоции по запаху. Мы можем пытаться скрыть свои истинные чувства, но собаки улавливают то, что мы на самом деле чувствуем, поскольку каждая эмоция имеет свой уникальный аромат.

Это связано с тем, что эмоции формируются из "коктейля" гормонов, каждый из которых имеет свой запах. С помощью органа Якобсона собаки способны улавливать даже те вещества, которые не имеют явного запаха. Поэтому не пытайтесь обмануть своего питомца — он уже давно понял, что вы чувствуете на самом деле.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

