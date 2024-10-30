Численность ежей в Европе сократилась на 30 процентов за последние десять лет

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Численность ежей в Европе за последние десять лет снизилась как минимум на 30%, что ставит этот вид под угрозу исчезновения. Об этом свидетельствуют данные Международного союза охраны природы, сообщает The Guardian.

Фото: commons.wikimedia.org by Lars Karlsson (Keqs), CC BY 3.0

Ежи ранее были широко распространены по всему континенту, однако сейчас они попали в "красный список" видов, находящихся под угрозой. К основным факторам вымирания относятся рост городов, интенсивное сельское хозяйство и строительство дорог, которые ограничивают естественную среду обитания этих животных.

Также сообщается, что ежи часто становятся жертвами автомобильных аварий и страдают от воздействия пестицидов, используемых в сельском хозяйстве, что сказывается на их основной пище — насекомых.

Сотрудник Международного союза охраны природы Аби Газзард подчеркнула, что люди ещё могут остановить сокращение численности ежей. Она рекомендовала ухаживать за участками так, чтобы это не вредило природе: не применять пестициды, оставлять щели в заборах для свободного перемещения животных и создавать укрытия из поленьев.

Сокращение численности коснулось и других видов животных. В этом году четыре вида береговых птиц, зимующих в Великобритании, также оказались под угрозой исчезновения. Среди них серый сорокопут, чья численность упала более чем на 30% с конца 1990-х годов, а также чернозобики и камнешарки. Численность песочников-красношеек сократилась более чем на 30% с конца 2000-х.

Основными причинами вымирания указаны загрязнение окружающей среды, рост городов и климатический кризис. Например, повышение уровня моря приводит к затоплению прибрежных районов и уничтожению мест обитания этих птиц.

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).



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