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Как подготовить животное к переезду в новый дом

2:14
Зоосфера

В течение первых двух недель после смены жилья 60% кошек и 15-20% собак проявляют признаки тревожности, включая отказ от еды, нарушения сна. Об этом сообщили эксперты ПИК и сервиса "Собака-гуляка" в интервью "Известиям". Они рассказали, как подготовить животное к переезду.

Как подготовить животное к переезду в новый дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Специалисты отмечают, что "животные, особенно кошки, очень сильно привыкают к знакомым предметам и запахам". Рекомендуется переносить старые вещи питомца в новую квартиру, такие как лежанки, миски и игрушки. Также следует положить в переноску что-то, напоминающее о доме, например, одежду хозяина. В случае необходимости, можно дать легкое успокоительное за пару часов до переезда, об этом предупредила основательница сервиса "Собака-гуляка" Наталья Шипшилей.

Эксперты ПИК добавили, что "домашние животные могут испытывать реакции на строительную пыль" после ремонта. В таких случаях поможет влажная уборка с использованием уксуса или соли.

После переезда животным необходимо время для адаптации, а также регулярный режим кормления и прогулок. Специалисты советуют обратить внимание на размер квартиры и создать зоны для отдыха, игр и питания, чтобы облегчить привыкание питомца к новому месту.

Шипшилей также отметила, что "игры помогают сгладить тревогу от переезда", переключая внимание питомца на позитивные моменты. Она рекомендует поисковые игры, где собака ищет лакомства, что помогает отвлечься от стресса.

Как подчеркнули эксперты, продолжительность обустройства варьируется от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от возраста и характера животного. Адаптацию могут затруднить шум от ремонта, поэтому рекомендуется проводить время рядом с питомцем в этот период.

По словам экспертов, успешное привыкание к новому жилью можно определить по следующим признакам: питомец ведет себя расслабленно, проявляет любопытство, хорошо ест и спит, а также может оставаться один дома.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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