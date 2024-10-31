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Кошка и собака в одном доме: что нужно знать перед знакомством

1:25
Зоосфера

Собаки и кошки действительно могут подружиться, но ожидать мгновенного согласия не стоит. Пытаться ускорить этот процесс может быть опасно, и важно подходить к знакомству постепенно и осторожно.

Кошка и собака в одном доме: что нужно знать перед знакомством
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как подготовить кошку и собаку к первой встрече

Не устраивайте первую встречу сразу — для начала дайте питомцам пожить отдельно. При этом важно помочь им привыкнуть к запаху друг друга. Для этого перенесите игрушку собаки в комнату, где живёт кошка, и наоборот — вещь кошки разместите у собаки. Так питомцы постепенно привыкнут к новому запаху, и, когда придёт время встречи, они почувствуют себя более спокойно.

Как не стоит знакомить кошку с собакой: распространённые ошибки

После того как подготовка завершена и оба питомца оказались в одной комнате, не пытайтесь ускорить их сближение. Не подталкивайте кошку ближе к собаке и не тяните пса за поводок к месту, где лежит кот. Такие действия могут привести к конфликту, и не исключено, что собака нападёт на кошку.

Пусть животные знакомятся в своём темпе. Лучше всего, если собака будет на поводке, но не стоит слишком натягивать его — оставьте его на случай крайней необходимости. Если поводок использовать не хочется, заранее организуйте для кошки безопасное место, где она сможет укрыться от собаки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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