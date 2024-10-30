Как правильно обучать взрослую собаку: советы кинолога

2:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие уверены, что дрессировать стоит лишь щенков, но это миф. На самом деле, обучению поддаётся собака любого возраста, хотя дрессировка взрослого питомца требует особого подхода и учёта специфических особенностей.

Фото: pixabay.com by Катрин Керу, CC0

В чём сложности дрессировки взрослой собаки?

Обучение взрослой собаки можно сравнить с попыткой изменить поведение взрослого человека. Молодых животных легче обучить, поскольку, как и у детей, их привычки и личностные черты ещё только формируются. Взрослая собака, напротив, имеет устоявшиеся поведенческие паттерны, изменить которые сложно, и эта попытка может натолкнуться на сопротивление.

Основные реакции взрослой собаки на дрессировку можно разделить на две категории:

Саботаж. Собака может частично или полностью отказываться подчиняться командам, стараясь придерживаться своих привычек. Агрессия. Чаще такая реакция наблюдается у служебных или сторожевых пород, в которых веками культивировались смелость и защитные инстинкты. Подобные собаки могут сопротивляться дрессировке активнее, если раньше их не обучали подчинению.

Правила дрессировки взрослого питомца

Главное преимущество собак перед людьми — готовность подчиняться. Но, чтобы завоевать авторитет, хозяину придётся продемонстрировать силу, уверенность и настойчивость. Питомец, чувствуя лидера, признает его, однако процесс обучения потребует времени и терпения, ведь переучивать всегда сложнее, чем учить с нуля.

Ключевые принципы успешного обучения взрослой собаки включают строгость и твёрдость, но не жестокость. Если животное проявляет агрессию, ни в коем случае нельзя прибегать к насилию. Достаточно резкого рывка поводком и строго сказанной команды. Жестокость не только не даст результата, но и усилит сопротивление.

Помимо наказания важно применять систему поощрений. Взрослая собака, так же как и молодая, охотно откликается на угощение или эмоциональную похвалу за правильно выполненную команду. Собаки любят радовать хозяев, поэтому, отмечая успехи питомца, вы укрепляете его мотивацию.

Учтите особенности породы

Особенности дрессировки могут сильно зависеть от породы собаки. Так, немецкие овчарки реагируют на строгость и дисциплину, тогда как с хаски или маламутом потребуется больше терпения и упорства.

Нельзя прекращать обучение даже при первых успехах. Если собака поймёт, что может игнорировать команды и хозяин отступит, она начнёт диктовать свои условия. В сложных ситуациях всегда можно обратиться к профессиональному кинологу, который подберёт правильную методику и поможет не забросить обучение на полпути.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.



Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

