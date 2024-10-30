Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тарантино оценил провалившегося в прокате Джокера 2
Акценты: мэрии Москвы может не хватить ресурсов для продления МЦД
Песков напомнил условие для начала урегулирования ситуации на Украине
Светлана Бондарчук ответила Веронике Степановой на критику своей внешности: не всем повезло
Светская львица с Рублёвки назвала имя возможной настоящей матери детей Аллы Пугачёвой
Карелия, Алтай и Байкал — фавориты осени: что привлекает туристов
Активность для всех: как заниматься спортом людям с ОВЗ и наслаждаться жизнью
В Роспотребнадзоре рассказали, какого майонеза не должно быть в холодильнике
Полезные и раздражающие функции в современных автомобилях

Как правильно обучать взрослую собаку: советы кинолога

2:59
Зоосфера

Многие уверены, что дрессировать стоит лишь щенков, но это миф. На самом деле, обучению поддаётся собака любого возраста, хотя дрессировка взрослого питомца требует особого подхода и учёта специфических особенностей.

Как правильно обучать взрослую собаку: советы кинолога
Фото: pixabay.com by Катрин Керу, CC0

В чём сложности дрессировки взрослой собаки?

Обучение взрослой собаки можно сравнить с попыткой изменить поведение взрослого человека. Молодых животных легче обучить, поскольку, как и у детей, их привычки и личностные черты ещё только формируются. Взрослая собака, напротив, имеет устоявшиеся поведенческие паттерны, изменить которые сложно, и эта попытка может натолкнуться на сопротивление.

Основные реакции взрослой собаки на дрессировку можно разделить на две категории:

  1. Саботаж. Собака может частично или полностью отказываться подчиняться командам, стараясь придерживаться своих привычек.
  2. Агрессия. Чаще такая реакция наблюдается у служебных или сторожевых пород, в которых веками культивировались смелость и защитные инстинкты. Подобные собаки могут сопротивляться дрессировке активнее, если раньше их не обучали подчинению.

Правила дрессировки взрослого питомца

Главное преимущество собак перед людьми — готовность подчиняться. Но, чтобы завоевать авторитет, хозяину придётся продемонстрировать силу, уверенность и настойчивость. Питомец, чувствуя лидера, признает его, однако процесс обучения потребует времени и терпения, ведь переучивать всегда сложнее, чем учить с нуля.

Ключевые принципы успешного обучения взрослой собаки включают строгость и твёрдость, но не жестокость. Если животное проявляет агрессию, ни в коем случае нельзя прибегать к насилию. Достаточно резкого рывка поводком и строго сказанной команды. Жестокость не только не даст результата, но и усилит сопротивление.

Помимо наказания важно применять систему поощрений. Взрослая собака, так же как и молодая, охотно откликается на угощение или эмоциональную похвалу за правильно выполненную команду. Собаки любят радовать хозяев, поэтому, отмечая успехи питомца, вы укрепляете его мотивацию.

Учтите особенности породы

Особенности дрессировки могут сильно зависеть от породы собаки. Так, немецкие овчарки реагируют на строгость и дисциплину, тогда как с хаски или маламутом потребуется больше терпения и упорства.

Нельзя прекращать обучение даже при первых успехах. Если собака поймёт, что может игнорировать команды и хозяин отступит, она начнёт диктовать свои условия. В сложных ситуациях всегда можно обратиться к профессиональному кинологу, который подберёт правильную методику и поможет не забросить обучение на полпути.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Садоводство, цветоводство
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта Аудио 
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Еда и рецепты
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой Аудио 
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях
Наука и техника
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Фицо принципиально встал на сторону России, обвинив НАТО поддержке войны на Украине Любовь Степушова Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Последние материалы
Иверская икона Божьей Матери: история и значение чудотворного образа
В Москве госпитализировали актёра сериала Интерны
Назван фактор риска нездоровья мозга в среднем возрасте
Иверская икона Божьей Матери: повод задуматься о своей жизни и желаниях
Как подготовить животное к переезду в новый дом
8 необычных видов огурцов: что выбрать для оригинального огорода
Певица Mia Boyka отреагировала на плевок в лицо от квадроберши: я ни о чём не жалею
Рост digital-рекламы: букмекеры становятся ключевыми игроками в Рунет
Названы имена самых высокооплачиваемых артистов на новогодних корпоративах
Фастфуд стал причиной потери зрения у школьника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.