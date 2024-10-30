Эксперт назвал 7 признаков инсульта у домашних питомцев

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринарный врач Александр Медников рассказал, как может проявляться инсульт у домашних животных. Как сообщает Москва 24, важно знать главные признаки этого опасного состояния и вовремя распознавать их.

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Врач отметил, что у животных, особенно пожилых, инсульт встречается нередко. Если питомцу будет оказана оперативная помощь, то можно спасти ему жизнь и предотвратить тяжелые последствия.

Признаки инсульта у животных

Прежде всего, у питомца может возникнуть паралич одной стороны морды. Стоит обратить внимание на разную форму и размер зрачков. Иногда возникает подергивание глазных яблок, их непроизвольное движение. Для инсульта характерно нарушение координации движения и движения по кругу. Еще одним ярким симптомом является отказ конечностей и непроизвольное мочеиспускание, дефекация.

При возникновении любого из этих признаков нужно срочно обращаться к ветеринарному врачу.

"Обратиться можно к любому доктору для оказания первичной помощи, здесь важна оперативность. А далее лечение и восстановление животного проводится под наблюдением ветврача-невролога. Если не упущено время, питомцы нередко успешно восстанавливаются и ведут полноценную жизнь", — пояснил специалист.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

