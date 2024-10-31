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Врач предупредила о серьёзной опасности царапин кошки: может закончиться плачевно

1:48
Зоосфера

Любое повреждение кожи, полученное от кошки, требует обязательных санитарных мер. Об этом предупреждают врачи РБК Life. Даже незначительная царапина или укус могут стать причиной передачи кошачьей инфекции, если животное нездорово. Любые раны от кошек следует немедленно обработать антисептическим средством.

Врач предупредила о серьёзной опасности царапин кошки: может закончиться плачевно
Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, CC BY-SA 4.0

Врач-терапевт Севинч Алиева рассказала, что при контакте с кошкой может возникнуть бактериальная инфекция, которая приведёт к воспалению и загноению раны. Это может спровоцировать развитие серьёзных инфекционных состояний. Врач приводит пример из своей практики, когда укус домашней кошки привёл к воспалению, гангрене и ампутации пальца.

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно обработать рану или не знаете, привита ли кошка от бешенства, необходимо обратиться к врачу. Врач-невролог и педиатр Вера Петрова подчёркивает, что обрабатывать нужно любые раны, даже самые маленькие, так как они могут дать осложнение в виде распространения инфекции в лимфу и кровь.

Кроме того, кошки могут быть переносчиками таких инфекционных возбудителей, как бартонеллёз, столбняк, пастереллёз и другие. Бартонеллёз проявляется в виде общего плохого самочувствия, увеличения лимфатических узлов и поражения нервной системы. Столбняк может проявиться медленным заживлением раны и судорогами.

Пастереллёз вызывает пузырьковые высыпания в зоне укуса и может привести к опасным заболеваниям внутренних органов. Бешенство передаётся через укус, царапину или слюну больного животного и может привести к летальному исходу.

Уточнения

Лихора́дка от коша́чьих цара́пин (фелиноз, болезнь кошачьей царапины, доброкачественный лимфоретикулёз, гранулёма Молляре) — острое инфекционное заболевание.

Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies [ˈrabieːs]), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ «вода» и φόβος «страх») — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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