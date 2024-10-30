Что значат объятия для собаки? Почему она может укусить в ответ на ласку?

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для людей объятие - это символ любви и привязанности. Когда близкий человек дарит нам долгожданное объятие, мы чувствуем себя замечательно. Но это не означает, что собака испытывает те же чувства, особенно чужая.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Большинство людей не задумываются о том, что для собаки объятия символизируют социальный статус, доминирование и вторжение в личное пространство. В стае низшие члены уступают место высшим, выражая уважение.

Положение тела также имеет большое значение для собаки. Тот, кто находится сверху, имеет более высокий статус. Поэтому, когда мы наклоняемся и обнимаем собаку, мы не только оказываемся сверху, но и вторгаемся в её пространство.

Учитывая эту логику, разумно не подбегать и не обнимать незнакомую собаку. Многие дети ежедневно страдают от укусов собак во время объятий.

Если посмотреть на ситуацию с точки зрения животного, то это выглядит так, что незнакомец подбегает, заявляя о своём превосходстве над собакой, с которой он только что познакомился. Отсюда и реакция — сообщить этому существу, что она не хочет, чтобы над ней доминировали.

В отличие от лошадей и оленей, которые "убегают от опасности", собака — "животное, нападающее на опасность". Она выражает своё недовольство рычанием, оскалом или укусом.

Можно обнять знакомую собаку, если она спокойна и послушна. Но только в том случае, если вы делаете это в расслабленном и счастливом состоянии. Питомец чувствует эмоции, которые люди испытывают во время объятий, и энергия, исходящая от них, может очень успокаивать его. Не потому, что для собаки объятия имеют то же значение, а потому, что она наслаждается спокойствием, исходящим от вас.

Но когда вы позволяете своим детям обнимать незнакомых собак, вы рискуете, не зная, как отреагирует собака. Даже хозяин не всегда может предсказать, как поведёт себя его питомец.

Как правильно знакомиться с собаками

Самый правильный способ приветствовать собаку — повернуться к ней боком, не глядя ей в глаза, и позволить ей обнюхать вас. Так вы общаетесь с собакой на её языке, не вступая с ней в конфликт.

Уточнения

Соба́ка — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.



