Как часто нужно чистить зубы кошкам и собакам? Что будет, если этого не делать?

Зубы наших домашних любимцев требуют особого внимания. О том, как правильно ухаживать за ротовой полостью собак и кошек, должен знать каждый владелец, чтобы избежать визитов к доктору и болезненных процедур.

Фото: freepik.com by freestockcenter, PDM

Что будет, если не чистить питомцу зубы?

После каждого приёма пищи на зубах образуется мягкий налет. Если его не удалять, со временем он минерализуется и приводит к образованию зубного камня. Удалить зубной камень в домашних условиях невозможно, и для его устранения потребуется обратиться к стоматологу.

Кроме того, зубной налет служит благоприятной средой для размножения патогенных микроорганизмов, которые могут стать причиной различных заболеваний, таких как стоматит, гингивит, кариес, пульпит и периодонтит.

Уточнения

Ко́шка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

