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Можно ли кошке играть с лазерной указкой? Ветеринары развеяли популярный миф

Зоосфера

Специалисты развеяли миф о том, что лазерные указки могут нанести вред психическому здоровью кошек. Об этом заявила Анна Шерстянова, руководитель Центра изучения питания и благополучия животных.

Можно ли кошке играть с лазерной указкой? Ветеринары развеяли популярный миф
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, все игрушки, кроме удочек-дразнилок и мячиков, которые животные могут взять в лапы, являются неуловимыми.

Известно, что существуют специальные планшеты для кошек. Многие животные любят играть с ними. На планшетах установлены приложения, в которых двигаются мышки и жуки. Кошка должна лапой нажать на планшет, чтобы остановить движение мышки. Когда лапа поднимается, мышка снова начинает двигаться. Таким образом, охота не завершается.

Анна Шерстянова отметила, что ни одна из кошек, с которыми она работала, не имела проблем с психическим здоровьем после игры с лазерной указкой.

Уточнения

Ла́зерная ука́зка — портативный неизображающий оптический прибор, создающий узконаправленный луч.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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