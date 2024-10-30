Можно ли кошке играть с лазерной указкой? Ветеринары развеяли популярный миф

Специалисты развеяли миф о том, что лазерные указки могут нанести вред психическому здоровью кошек. Об этом заявила Анна Шерстянова, руководитель Центра изучения питания и благополучия животных.

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По словам эксперта, все игрушки, кроме удочек-дразнилок и мячиков, которые животные могут взять в лапы, являются неуловимыми.

Известно, что существуют специальные планшеты для кошек. Многие животные любят играть с ними. На планшетах установлены приложения, в которых двигаются мышки и жуки. Кошка должна лапой нажать на планшет, чтобы остановить движение мышки. Когда лапа поднимается, мышка снова начинает двигаться. Таким образом, охота не завершается.

Анна Шерстянова отметила, что ни одна из кошек, с которыми она работала, не имела проблем с психическим здоровьем после игры с лазерной указкой.

Уточнения

Ла́зерная ука́зка — портативный неизображающий оптический прибор, создающий узконаправленный луч.

